A Grubunda heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne “A” grubu maçlarıyla devam edildi.
Bu sezon 13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan ligde A grubunun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.
Gazimağusa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek 21 puanla zirvede yer alıyor. Ligin iddialı takımları Göçmenköy ile Cihangir arasındaki mücadeleyi Göçmenköy 10-6 kazandı. Karaoğlanoğlu-Taşkınköy: 9-7 yenerken, Değirmenlik haftayı bay geçti.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubunda 9’uncu hafta sonunda oluşun puan durumu şöyle:
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG A PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Gazimağusa Darts Birliği 8 7 0 1 94 34 21 60
2.Cihangir 7 6 0 1 71 41 18 30
3.Göçmenköy 8 6 0 2 76 52 18 24
4.Karaoğlanoğlu 8 3 2 3 59 69 11 -10
5.Taşkınköy 8 2 1 5 57 71 7 -14
6.Değirmenlik 7 1 1 5 39 73 4 -34
7.Mesarya Darts Birliği 8 0 0 8 36 92 0 -56