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A Grubunda heyecan artıyor

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Darts Birinci Ligi A Grubunda heyecan artarken, grubun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Mağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

A Grubunda heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne “A” grubu maçlarıyla devam edildi.

Bu sezon 13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan ligde A grubunun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

Gazimağusa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek 21 puanla zirvede yer alıyor. Ligin iddialı takımları Göçmenköy ile Cihangir arasındaki mücadeleyi Göçmenköy 10-6 kazandı. Karaoğlanoğlu-Taşkınköy: 9-7 yenerken, Değirmenlik haftayı bay geçti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubunda 9’uncu hafta sonunda oluşun puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG A PUAN DURUMU

TAKIMLAR                        O         G         B         M        A         Y         P         AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    8          7          0          1          94        34        21        60

2.Cihangir                              7          6          0          1          71        41        18        30

3.Göçmenköy                        8          6          0          2          76        52        18        24

4.Karaoğlanoğlu                     8          3          2          3          59        69        11        -10

5.Taşkınköy                            8          2          1          5          57        71        7          -14

6.Değirmenlik                        7          1          1          5          39        73        4          -34

7.Mesarya Darts Birliği          8          0          0          8          36        92        0          -56

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