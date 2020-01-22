A Grubunda heyecan artıyor

Darts Birinci Ligi A Grubunda heyecan artarken, grubun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Mağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne “A” grubu maçlarıyla devam edildi.

Bu sezon 13 takımın yer aldığı ve iki grupta oynanan ligde A grubunun dokuzuncu hafta maçlarında Göçmenköy, Karaoğlanoğlu ve Gazimağusa Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

Gazimağusa Darts Birliği, Mesarya Darts Birliği’ni 12-4 mağlup ederek 21 puanla zirvede yer alıyor. Ligin iddialı takımları Göçmenköy ile Cihangir arasındaki mücadeleyi Göçmenköy 10-6 kazandı. Karaoğlanoğlu-Taşkınköy: 9-7 yenerken, Değirmenlik haftayı bay geçti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi A Grubunda 9’uncu hafta sonunda oluşun puan durumu şöyle:

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG A PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 8 7 0 1 94 34 21 60

2.Cihangir 7 6 0 1 71 41 18 30

3.Göçmenköy 8 6 0 2 76 52 18 24

4.Karaoğlanoğlu 8 3 2 3 59 69 11 -10

5.Taşkınköy 8 2 1 5 57 71 7 -14

6.Değirmenlik 7 1 1 5 39 73 4 -34

7.Mesarya Darts Birliği 8 0 0 8 36 92 0 -56