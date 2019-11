20 yıllık dostluk

Darts Federasyonu ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. arasında sponsorluk anlaşması imzalanırken iş birliğinde 20’nci yıla girildi. Sponsorluk anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro imza koydular

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Federasyon lokalinde önceki gün imzalanan sponsorluk anlaşması gereği geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi 2019-20120 Darts Sezonunda süper lig, Efes Pilsen Süper Darts Ligi, birinci lig Efes Pilsen Birinci Darts Ligi adı altında oynanacak.

Federasyon lokalinde yapılan törende sponsorluk anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu ile Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro imza koydu. Yapılan anlaşma sonrasında Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. resmi olarak 1999 yılından itibaren aralıksız olarak darts sporuna sponsor oldu. Davutoğlu: “20 yıldan beri aralıksız destek oluyorlar” İmza töreninde konuşan Kuzey Darts Federasyonu Başkanı Gürtap Davutoğlu, Efes Pilsen Cypex Co. Ltd.’nin darts sporuna desteğinin her yıl olduğu gibi bu yılda devam ettiğini belirterek, “Efes Pilsen’i tüm kamuoyu kabullendi. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor dedi. “Efes Pilsen Cypex Co. Ltd. 20 yıldan beridir aralıksız olarak dartsa sponsor oluyor” diyen Davutoğlu, “Efes Pilsen ayrıca maçların oynandığı salonlara da katkılar yapıyor. Bu da ayrı bir mutluluk” diyerek sözlerini tamamladı. Piro: “Sosyal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz” Cypex Co. Ltd. Saha Satış Müdürü Murat Piro, yaptığı konuşmada, darts sporuna katkıda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi ve yeni sezonda tüm darts camiasına başarılar diledi. “Şirket olarak darts sporuna yaptığımız katkıları sosyal sorumluluk projesi içerisinde değerlendiriyoruz” diyen Piro, “Bu sporun daha sağlıklı ortamlarda yapılabilesi adına da çeşitli noktalarda altyapı çalışmaları ve düzenlemeler yapıyoruz” dedi.