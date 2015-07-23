Yepyeni bir Dünya bulundu! NASA 19.00da açıklayacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), TSİ 19.00DA internet üzerinden yapacağı açıklamada, Şu ana kadar keşfedilen evrende Dünyaya en çok benzeyen gezegeni bulduklarını duyurması bekleniyor. Yeni gezegenin,...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), TSİ 19.00DA internet üzerinden yapacağı açıklamada, Şu ana kadar keşfedilen evrende Dünyaya en çok benzeyen gezegeni bulduklarını duyurması bekleniyor. Yeni gezegenin, Kepler Uzay Teleskobu ile keşfedildiği belirtiliyor.



YAŞANILABİLİR GEZEGEN



Uzaydaki yaşanılabilir gezegen araştırmasına 2009 yılında başlayan Kepler Uzay Teleskobu, Goldilocks bölgesi olarak bilinen alanda detaylı saha çalışmaları gerçekleştiriyor.



Araştırma yapılan Goldilocks bölgesinde yer alan gezegenler, yörüngesinde oldukları yıldıza, sıvı haldeki suyu üzerinde barındırabilecekleri güvenli uzaklıkta bulunuyor.





Kepler Teleskobu



Kepler tarafından şimdiye kadar yapılan keşiflerde, bölgede yer alan birçok gezegenin, Güneş Sistemindeki Jüpitere benzer dev gaz kütlelerinden oluştuğu açıklanmıştı. Goldilocks bölgesinde yer alan 8 gezegenin, dünyanın büyüklüğünden 2 kat daha küçük olduğu biliniyor.



GOLDILOCKS BÖLGESİ



NASAnın bugün yapacağı açıklamada, Goldilocks bölgesinde yer alan dünyaya en benzer gezegenin keşfinin duyurusu yapacağı tahmin ediliyor.



Güneş Sisteminin dışında yer alan gezegenler ve yeni galaksiler, bilim dünyasının bugüne kadarki en merak edilen konusunu oluşturuyor. Bilim-kurgu filmlerine konu olan ve henüz keşfedilmeyen her şey insanlığı heyecanlandırıyor.







KİMLER KATILACAK?



İnternet üzerinden yapılacak telekonferansa, NASA Washington Bilim Başkanlığı yöneticilerinden John Grunsfeld; NASAnın Moffett sahası Ames Araştırma Merkezinde Kepler veri analisti olarak görev yapan Jon Jenkins; Mountain Viewda yer alan SETI Enstitüsü araştırmacılarından Jeff Coughlin ve Cambridge Üniversitesinde astrofizik profesörü olarak görev alan Didier Queloz katılacak.



11 ADET YAŞANILABİLİR GEZEGEN KEŞFEDİLDİ



Bugün yepyeni bir açıklama yapılacak ancak bu Kepler Uzay Teleskobunun ilk keşfi değil. Şimdiye kadar 11 adet yaşanılabilir gezegen keşfeden Teleskobun, bu kez Dünyaya en yakın ve en çok benzer gezegenin duyurulacağı ileri sürülüyor.



BİLİM KURGU FİLMLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR



NASAnın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama duyurusu ise şu şekilde:



NASA, bu akşam saat 19.00da Kepler Uzay Teleskobunun yeni keşifleri hakkında internet üzerinden açıklama yapacak. Güneş sistemimizin dışındaki ilk keşif 1995 yılında yapılmıştı. 21 yıl önce yeni gezegenler keşfedip orada hayat kurmak, sadece bilim kurgu filmlerinden ibaretti. Şimdi ise gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık, yıllar önce hayal kurduğu şeyleri gerçekleştirme yolunda.







GOLDILOCKS BÖLGESİ YA DA YAŞANABİLİR SINIR



Astrobiyolojide Goldilocks bölgesi ya da yaşanabilir sınır olarak bilinen bölge, yüzeyinde sıvı su tutabilmek adına yeterli atmosferik basınca sahip yıldız etrafındaki gezegenleri teorik olarak ifade ediyor.



Bölgenin önemi, sıvı suyun yaşamın bilinen tüm formları için gerekli olmasından ve yeryüzündeki hayat için elverişli koşulların bu bölgede bulunabilir olmasından ileri geliyor.



Yıldızlararası yaşam bölgesi, yıldızın etrafındaki uzayı çevreleyen hayali bir küre olarak düşünülebilir. Bu kürenin içinde bulunan bir gezegenin yüzey sıcaklığı, üzerindeki suyun sıvı halde kalmasına izin verebilir. Bu ihtimal ise bugün açıklanması beklenen yeni dünya için mümkün olabilir.



SAMANYOLUNDAKİ YILDIZLARIN YÜZDE 17SİNDE EN AZ 1 DÜNYA



NASAnın evrendeki benzer dünyaları keşfetmek üzere 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobunun elde ettiği veriler, Samanyolu Galaksisinde yer alan yıldızların yüzde 17sinde dünya benzeri bir gezegen olabileceğini ortaya koymuştu.



Kaynak: Sözcü