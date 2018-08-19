Uzaylılar iletişime mi geçti?

CHIME radyo teleskobu, şimdiye dek kaydedilen en düşük frekanslı FRB'yi kaydetti. Bu gizemli sinyal gökbilimcileri heyecanlandırdı

Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskobu, bilim dünyasını oldukça heyecanlandıran bir keşfe imza attı.

Bilim insanları bugüne kadar kaydedilen en düşük frekanslı FBR'yi (hızlı radyo patlamaları) kayıt altına almayı başardı.

Astronomlar bu radyo patlamalarının nedenini bilmiyor. FRB’lerin kaynağı hususunda en büyük adaylar 'magnetar' olarak da bilinen güçlü manyetik alanları bulunan nötron yıldızları.

Kimi fizikçiler, karanlık madde veya dünya dışı zeki yaşam formlarının da bu radyo dalgalarının kaynağı olabileceğini düşünüyor.

Kuşkusuz dünya dışı bir uygarlık ile bağlantı kurulacağı gün insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacak. Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı...

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir.

Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir.

Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün.

En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz.

Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.

En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi. Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor.