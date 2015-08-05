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Uzaktan kumanda ile beyin kontrolü mümkün!

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Bir farenin hareketlerini uzaktan kumanda yardımı ile kontrol etmeyi başaran bilim adamları, bu teknolojiden çok ümitli olduklarını ve bunun madde bağımlılığına karlı da kullanılabileceğiniz söyledi. tr.fobito.comun haberine...

Uzaktan kumanda ile beyin kontrolü mümkün!
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Bir farenin hareketlerini uzaktan kumanda yardımı ile kontrol etmeyi başaran bilim adamları, bu teknolojiden çok ümitli olduklarını ve bunun madde bağımlılığına karlı da kullanılabileceğiniz söyledi.

tr.fobito.comun haberine göre Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli araştırmacılar, beyin yapısının incelenmesi ve nöronların yapısının anlanabilmesi için yaptıkları çalışmalarda kullanılan ilaçları beyne enjekte etmek için kullanılacak yeni bir implant geliştirdiklerini söylerken bu implantın aynı zamanda farelerin beyinlerindeki nöronları etkileyerek uzaktan kumanda ile verilen çeşitli komutlara uymalarının sağlandığını da belirtti.

Bir yandan beyin dokusuna ilaç aktarımı sağlarken bir yandan da ışık yayabilen bu implant ışık ile uyarılan nöranları etkileyerek farenin komutlara uymasını sağlıyor.
Ağrı, depresyon ya da madde bağımlılığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabilecek olan bu implant, insan saç telinden çok daha ince olan yapısı ile incelemeler sırasında görülen beyin hasarını da en aza indirerek çok daha güvenilir ve sağlıklı veriler elde edilmesine imkan veriyor.

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