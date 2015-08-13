Twitterda DM için 140 karakter sınırı kalktı

Twitter , haftalar önce yaptığı açıklamada kısa süre içinde DMye özel kalmak üzere karakter sınırını tamamen kaldıracağını açıklamış, tarih olarak da Temmuz ayının başını işaret etmişti....

Twitter , haftalar önce yaptığı açıklamada kısa süre içinde DMye özel kalmak üzere karakter sınırını tamamen kaldıracağını açıklamış, tarih olarak da Temmuz ayının başını işaret etmişti. Ancak Temmuz ayında bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığı gibi, şirketten de gecikmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.



TWITTER BUGÜNDEN İTİBAREN DAHA ÖZGÜR



Twitter, bugün kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada DMlerde 140 karakter sınırını kaldırdığını duyurdu. Web üzerinden ve telefonlardan herhangi bir kullanıcıyla DM üzerinden görüşürken artık karakter sınırı olmayacak. Twitterın son güncellemesini iOS ve Android cihazlarına yükleyenler bu sınırdan kurtulacak.



GÜNCELLEMEYİ İNDİRMENİZE RAĞMEN KARAKTER SINIRI SORUNU DEVAM EDİYORSA...



Twitterın son güncellemesini indirmenize rağmen hala 140 karakter sınırı devam ediyorsa telaşlanacak bir şey yok; zira şirket güncellemeyi indirenlerin hepsinin aynı anda karakter sınırlamasının kalkmayacağını, bu işlemin tüm kullanıcılara yayılması için birkaç hafta gerektiği belirtildi.