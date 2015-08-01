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Twitter yeni ana sayfa tasarımını denemeye başladı

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Twitterın yeni ana sayfası, log-in olmadan siteyi ziyaret eden kullanıcıları karşılıyor ve kategorilendirilmiş başlıklar halinde gündemden haberler sunuyor. Twitterın daha önceki uygulamasında, log-in olmamış kullanıcılar Twitter.com...

Twitter yeni ana sayfa tasarımını denemeye başladı
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Twitterın yeni ana sayfası, log-in olmadan siteyi ziyaret eden kullanıcıları karşılıyor ve kategorilendirilmiş başlıklar halinde gündemden haberler sunuyor. Twitterın daha önceki uygulamasında, log-in olmamış kullanıcılar Twitter.com adresine ulaştığında sadece log-in sayfasıyla karşılaşıyordu.

Aylık 316 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklayan Twitter, bu yeni ana sayfa sayesinde, düzenli ziyaretçilerinin sayısını arttırmayı planlıyor. Twitterın en büyük rakibi Facebookun ise aylık 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Aradaki bu büyük fark, reklam verenlerin Facebooka kaçmasına neden oluyor ve Twitterın kazanç sağlamasını engelliyor.

 

 

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