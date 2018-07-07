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Samanyolu'na şeklini veren cüce galaksi keşfedildi

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Uzak geçmişte Samanyolu'na çarpan "Gaia Sosisi" ismi verilen cüce galaksinin, gök adanın şeklini değiştirmiş olabileceği bildirildi.

Samanyolu'na şeklini veren cüce galaksi keşfedildi
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Space.com'un haberine göre, gök bilimcilerin Avrupa Uzay Ajansına ait Gaia uydusunun verilerini kullanarak yaptığı araştırmada, 8 ile 10 milyar yıl önce Samanyolu ile sosise benzer cüce bir galaksinin çarpıştığı keşfedildi. 

"Gaia Sosisi" adı verilen cüce galaksinin Samanyolu ile masalsı çarpışmasının, Dünya'nın içinde bulunduğu gök adanın merkezindeki şişkinliğe ve dıştaki yıldız halesine şeklini verdiği düşünülüyor. 

Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesinde görevli Vasily Belokurov, çarpışmanın, cüce galaksiyi paramparça ettiği değerlendirmesinde bulunurken, bilim insnlarının çarpışmanın sonuçlarını araştırmayı sürdürdüğü belirtildi. 

Keşifle ilgili ayrıntılar, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" ve "The Astrophysical Journal Letters" dergilerinde yayımlandı.

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