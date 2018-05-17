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NASA tehlikeli 900 asteroidin izini kaybetti

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Gök bilimciler Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan 900'e yakın asteroidin izini kaybetti

NASA tehlikeli 900 asteroidin izini kaybetti
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Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan gezegenimize asteroid çarpması tehlikesi yeniden gündemde. Zira gök bilimciler Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan 900'e yakın asteroidin izini kaybetti.

Yörüngeleri tam olarak anlaşılamadan gözden kaybolan bu asteroitler arasında, birkaç tanesinin çok büyük hasarlar verme potansiyeli bulunuyor.

Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

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