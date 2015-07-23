NASA, Dünya'ya en benzer gezegeni keşfetmiş olabilir

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrendeki dünyaya en benzer gezegeni keşfetmiş olabilir. NASA’nın bugün saat 19:00′da yapacağı basın açıklamasında, Kepler Uzay Teleskobu ile yapılan yeni...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), evrendeki dünyaya en benzer gezegeni keşfetmiş olabilir.

NASA’nın bugün saat 19:00′da yapacağı basın açıklamasında, Kepler Uzay Teleskobu ile yapılan yeni gezegenin keşfinin duyurusunun yapılacağı iddia edilyor. Bu da, dünya dışında yaşanabilecek ‘yepyeni bir dünya’ demek.

‘YAŞANILABİLİR GEZEGEN’

Uzaydaki ‘yaşanılabilir gezegen’ araştırmasına 2009 yılında başlayan Kepler Uzay Teleskobu, Goldilocks bölgesi olarak bilinen alanda detaylı saha çalışmaları gerçekleştiriyor.

Araştırma yapılan Goldilocks bölgesinde yer alan gezegenler, yörüngesinde oldukları yıldıza, sıvı haldeki suyu üzerinde barındırabilecekleri ‘güvenli uzaklıkta’ bulunuyor.

Kepler tarafından şimdiye kadar yapılan keşiflerde, bölgede yer alan birçok gezegenin, Güneş Sistemi’ndeki Jüpiter’e benzer dev gaz kütlelerinden oluştuğu açıklanmıştı. Goldilocks bölgesinde yer alan 8 gezegenin, dünyanın büyüklüğünden 2 kat daha küçük olduğu biliniyor. NASA’nın bugün yapacağı açıklamada, Goldilocks bölgesinde yer alan ‘dünyaya en benzer’ gezegenin keşfinin duyurusu yapacağı tahmin ediliyor.

Güneş Sistemi’nin dışında yer alan gezegenler ve yeni galaksiler, bilim dünyasının bugüne kadarki en merak edilen konusunu oluşturuyor. Bilim-Kurgu filmlerine konu olan ve henüz keşfedilmeyen her gelişme ise insanlığı heyecanlandırıyor.

İnternet üzerinden yapılacak telekonferansa, NASA Washington Bilim Başkanlığı yöneticilerinden John Grunsfeld; NASA’nın Moffett sahası Ames Araştırma Merkezi’nde Kepler veri analisti olarak görev yapan Jon Jenkins; Mountain View’da yer alan SETI Enstitüsü araştırmacılarından Jeff Coughlin ve Cambridge Üniversitesi’nde astrofizik profesörü olarak görev alan Didier Queloz katılacak.

11 ADET YAŞANILABİLİR GEZEGEN KEŞFEDİLDİ

Bugün yepyeni bir açıklama yapılacak ancak bu Kepler Uzay Teleskobu’nun ilk keşfi değil. Şimdiye kadar 11 adet yaşanılabilir gezegen keşfeden Teleskobun, bu kez Dünyaya en yakın ve en çok benzer gezegenin duyurulacağı ileri sürülüyor.

‘BİLİM KURGU FİLMLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR’

NASA’nın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama duyurusu ise şu şekilde:

“NASA, bu akşam saat 19.00da Kepler Uzay Teleskobu’nun yeni keşifleri hakkında internet üzerinden açıklama yapacak. Güneş sistemimizin dışındaki ilk keşif 1995 yılında yapılmıştı. 21 yıl önce yeni gezegenler keşfedip orada hayat kurmak, sadece bilim kurgu filmlerinden ibaretti. Şimdi ise gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık, yıllar önce hayal kurduğu şeyleri gerçekleştirme yolunda.”

GOLDILOCKS BÖLGESİ YA DA ‘YAŞANABİLİR SINIR’

Astrobiyolojide “Goldilocks bölgesi” ya da “yaşanabilir sınır” olarak bilinen bölge, yüzeyinde sıvı su tutabilmek adına yeterli atmosferik basınca sahip yıldız etrafındaki gezegenleri teorik olarak ifade ediyor.

Bölgenin önemi, sıvı suyun yaşamın bilinen tüm formları için gerekli olmasından ve yeryüzündeki hayat için elverişli koşulların bu bölgede bulunabilir olmasından ileri geliyor.

Yıldızlararası yaşam bölgesi, yıldızın etrafındaki uzayı çevreleyen hayali bir küre olarak düşünülebilir. Bu kürenin içinde bulunan bir gezegenin yüzey sıcaklığı, üzerindeki suyun sıvı halde kalmasına izin verebilir. Bu ihtimal ise bugün açıklanması beklenen ‘yeni dünya’ için mümkün olabilir.

SAMANYOLU’NDAKİ YILDIZLARIN YÜZDE 17′SİNDE EN AZ 1 DÜNYA

NASA’nın evrendeki benzer ‘dünya’ları keşfetmek üzere 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler Uzay Teleskobu’nun elde ettiği veriler, Samanyolu Galaksisi’nde yer alan yıldızların yüzde 17′sinde ‘dünya’ benzeri bir gezegen olabileceğini ortaya koymuştu.