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“Mediterranean Shark” KKTC'yi Elektromobil 2018 Yarışması’nda temsil edilecek

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“Mediterranean Shark” KKTC'yi Elektromobil 2018 Yarışması’nda temsil edilecek
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Rektörlüğe bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi’nin (EVDC) tasarlayıp ürettiği “Mediterranean Shark” aracı ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen Elektromobil 2018 Yarışması’nda temsil edilecek. Efficiency Challenge Electric Vehicle Yarışması 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) bir tek DAÜ’nün katılacağı söz konusu yarışta “ADA” Takımı adı altında “Mediterranean Shark” aracı ile Elektromobil ve Otonom kategorilerinde yarışılacak.

Tamamen DAÜ Bünyesinde Geliştirildi

DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı liderliğinde yürütülen “Mediterranean Shark” projesi için çalışan “ADA” Takımı; yerli ve yabancı lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşuyor. Tasarım, geliştirme ve üretimi tamamıyla DAÜ bünyesinde geliştirilen “Mediterranean Shark” projesi üniversitenin kendi imkanları ve öğrencileri tarafından DAÜ laboratuvarlarda gerçekleştirildi.

2017 yılı yarışlarında Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Z-ZERO Takımı geliştirdiği Z-ZERO elektrikli araç ile yarışmaya katılmış ve performans sıralamasını 74 takımdan 20. olarak tamamlamıştı. Bu proje, mekanik ve elektronik tasarımı, mühendislik çalışması ve yerlilik açısından üstün bulunarak Mekatronik Tasarım Ödülü’ne de layık görülmüştü.

KKTC'yi Bir Tek DAÜ Temsil Edecek

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı yaptığı açıklamada bu yıl katılımcı üniversite takımları sayısında geçen yıla göre artış yaşandığını belirterek, sayının 86'ya ulaştığını vurguladı. Yarışmada ilk kez Fas, Kenya, İran, Macaristan ve Pakistan’dan gelecek olan 6 yeni takım olduğunu da aktararan Yrd. Doç. Dr. Solyalı, KKTC’den bir tek DAÜ’nün yarışmada yer alacağının altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Solyalı, DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen bu yeni projeyle iddialarını artırarak, 2018 yarışlarına katılımcı olduklarını ve hedeflerinin tamamen yerli ve yeni bir araç hazırlamak olduğunu da dile getirdi. Bu bağlamda gerekli olan tüm teknolojilerin DAÜ tarafından sağlandığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Solyalı, DAÜ Rektörlüğü’nün büyük bir sinerji içerisinde çalıştığını ve tam destek sunduğunu ifade etti ve takımı adına Rektörlüğe ve bağlı birimlere bu imkanları ve fırsatı sundukları için teşekkürlerini iletti.

“Ada” Takımı, 7-9 Ağustos 2018 tarihleri arasında teknik kontrolü yapacak ve ardından 11 Ağustos 2018 tarihinde otonom yarışında mücadele edecek. “Ada” Takımı son olarak 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Elektromobil ve Hidromobil Final Yarışı’nda heyecan yaşayacak.

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