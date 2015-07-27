Kamu sınavında başarı oranı düşük

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun üst düzey yeterlik sınavında başarı oranı yüzde 15.4, alt düzeyde ise 32.3 olarak gerçekleşti Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği alt ve üst düzey yeterlik...



Kamu Hizmeti Komisyonu’nun üst düzey yeterlik sınavında başarı oranı yüzde 15.4, alt düzeyde ise 32.3 olarak gerçekleşti







Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği alt ve üst düzey yeterlik sınavları önceki gün yapılırken, dün de orta düzey ve ortaokul düzeyi yeterlik sınavları yapıldı.

Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yer alan önceki günkü alt ve üst düzey sınavları 75 dakika sürdü ve katılımcılara ellişer soru soruldu.

Toplam 861 kişinin katıldığı sınavlardan üst düzey yeterlik sınavına 461, alt düzey yeterlik sınavına ise 400 kişi katıldı ve başarı oranı üst düzeyde yüzde 15.4, alt düzeyde ise 32.3 olarak gerçekleşti.

Dün yapılan orta düzey ve ortaokul düzeyi yeterlik sınavları da saat 16.00’da başladı 75 dakika sürdü. Sınavların ardından sınav sonuçları yine khk.kamunet net adresli web sayfasından duyuruldu.

Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri, 3 iş günü itiraz süresi sonrasında sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak.

Sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.kamunet.net adresli web adresinden ulaşabilecek.