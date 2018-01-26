İnsanlık tarihini yeniden yazacak keşif

İnsanın yeryüzündeki varoluş serüveni hakkında yeni ve çok çarpıcı bir keşif yapıldı. Bilim insanları İsrail'de, bugüne kadar Afrika dışında bulunan en eski fosile ulaştılar. Bulunan 194 bin yaşında bir çene kemiği ve diş kalıntısı.

Tarih öncesi arkeolojisi alanında çığır a çan bir keşfe imza atıldı. 8 dişten oluşan bir üst çene kemiği parçası 194 bin yaşında.

Bilim dünyası, "homo sapiens" olarak adlandırılan türün atasının 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktığını kabul ediyor.

Keşfedilen fosil ise, bu türün dünyaya yayılma sürecine ilişkin yeni bir tarih veriyor. Buna göre, modern ve Arkaik insan soyları ile Neanderthal'lerin Afrika'dan çıkışı tahmin edilenden 50 bin yıl daha önce olabilir.

İsrail'de Karmel dağı eteklerinde tarih öncesi yerleşim gördüğü anlaşılan mağara bu görüşlere yeni çerçeve kazandırdı.

Bir "insanımsıya" ait olduğu belirlenen üst çene kemiği fosili, 2002 yılında Misliya mağarasında bir antropoloji öğrencisi tarafından bulundu.

Fosil üzerinde Tel Aviv Üniversitesi'nin yaptığı 10 yıllık araştırma, nihayet, bu keşfin sıradışı bir nitelik taşıdığını ortaya koydu.

Antropologlar, fosilleşmiş dişlerin modern insanlara göre daha büyük olduğunu, binlerce yıl içerisinde yeme alışkanlıklarının değişmesiyle dişlerin de küçüldüğünü belirtiyorlar.

İnsanlığın biyolojik tarihiyle ilgili önemli ipuçları barındıran bu keşif dünyanın en önemli akademik bilim dergilerinde aynı anda yayımlandı.

Bilim insanları, gelişen teknolojinin yardımıyla fosil üzerinde şimdi kapsamlı bir genetik araştırma başlatacaklarını açıkladılar.