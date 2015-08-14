İlk fotoğrafı gönderdi

Daha tutarlı hava durumu tahminleri yapılması adına yörüngedeki görevine başlayan uydu sayesinde yerküre tüm renkleriyle görüntülendi.

İngilterenin geçtiğimiz haftalarda fırlattığı ve yörüngedeki görevine başlayan MSG-4 isimli uydudan ilk fotoğraf geldi.

Sahip olduğu gelişmiş lensler ile gezegenimizin detaylı fotoğraflarını çekebilen uydu bu sayede atmosferdeki değişimi anı anına izleyerek daha tutarlı hava durumu tahminleri yapılmasına olanak sağlayacak.

Bulutların oluşumunu ve yer değişikliklerini mercek altına alacak olan MSG-4, 6 gün sonranın hava durumu da yüzde 10 hata payı ile yeryüzündeki merkeze bildirecek.

MSG-4 gibi gelişmiş uydular sayesinde gezegenimizdeki değişimin yakından ve daha hızlı gözlemlenebildiğini belirten, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) sözcüsü, bu sayede sel ve fırtına gibi doğal felaketlere karşı yerel yönetimlerin daha erken uyarılabileceğinin altını çiziyor.

İlk fotoğrafını dün paylaşan uydunun yönlendirildiği merkezde çalışmalar yürüten bilim insanları, daha detaylı bilgiler elde ettikleri için 6 saat yerine saat başı, atmosferdeki değişimleri gözlemleyebilecek.

Hava sıcaklığının belirlenmesi konusunda da büyük bir başarı yakalaması beklenen uydu sayesinde 24 saat sonra yaşanacak hava sıcaklığının yüzde 90lık bir başarı oranı ile saptanabileceği belirtiliyor.

BİLGİSAYARLAR 400 MİLYON TLYE MAL OLDU

Uydunun bağlı olduğu merkezde bulunan bilgisayarlar, İngiltereye 97 milyon sterline (400 milyon TL) mal oldu. Gelişmiş lensleri sayesidne eskiye oranla daha fazla veri akışı sağlayan uydunun hızına yetişmek için yapılan bu yatırım sayesinde bu bilgisayarlar saniyede 16 trilyon hesaplama yapabilecek kapasiteye sahip.