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İlk defa yeni bir gezegenin doğumu böyle görüntülendi

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Gök bilimciler, genç bir yıldızın etrafında dönen toz girdabında, oluşum aşamasındaki bir öte gezegeni görüntüledi.

İlk defa yeni bir gezegenin doğumu böyle görüntülendi
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Space.com’un haberinde, Şili’deki Avrupa Gözlemevinde büyük teleskop yardımıyla görüntülenen öte gezegenin, cüce yıldız PDS 70’in etrafından döndüğü ve yıldızın kör edici ışığını engellemek için koronograf maskesiyle karartılan merkezin sağında parlak bir nokta olarak açıkça görüldüğü belirtildi.

Almanya’da Max Planck Astronomi Enstitüsünde görevli gök bilimcilerin keşfinin, genç bir yıldızın çevresindeki gaz ve toz bulutunda, oluşum aşamasındaki yeni ve büyük bir dünyanın açık görüntüsünü içeren ilk örnek olduğu kaydedildi.

PDS 70 yıldızının, 5.4 milyon yaşında ve Dünya’dan 370 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.

Gök bilimciler, PDS 70b olarak isimlendirilen öte gezegenin de Jüpiter’den 2 ya da 3 kat büyük, yıldızından 3 milyar kilometre uzakta yer aldığını hesap etti.

PDS 70b’deki yüzey sıcaklığının, Güneş Sistemi’ndeki herhangi bir gezegenden çok daha fazla (bin derece) olduğu düşünülüyor.

Keşifle ilgili ayrıntılar “Astronomy & Astrophysic” dergisinde yayımlanacak.

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