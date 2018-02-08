Her 10 İngilizden birinin atası: Cheddar Man

Birleşik Krallık'ta 1903 yılında bulunan 10 bin yaşındaki 'Cheddar Man' ismi verilen iskelet üzerinde günümüzde yapılan çalışmalar, yeni bilgileri ortaya çıkardı. Yeni bilgilere göre 1998 yılındakinin aksine Cheddar Man beyaz değil, siyah tenli...

1903 yılında Birleşik Krallık'ta bulunan ve şu ana kadar bu topraklardaki neredeyse ilk tam iskelet olma özelliğine sahip insan iskeleti, İngilizler'in atalarına dair önemli ipuçları sunuyor.

'Cheddar Man' adı verilen iskelete yapılan son DNA araştırmaları, önemli bir sonucu da ortaya çıkardı.

Son incelemelere göre İngilizler'in atası, % 76 oranla bugünün siyahilerine benzerlik gösteriyor.

DNA testinden gelen sonuçlara göre, Birleşik Krallık topraklarının ilk sakinleri koyu tenli, koyu kıvırcık saçlı ve mavi gözlü.

Araştırmacılara göre, yaklaşık 10 bin yıl önce hayatını kaybeden 'Cheddar Man'in bugünkü Birleşik Krallık'taki her 10 kişiden biriyle ilişkili.

Bilim insanları Cheddar Man'in 11 bin yıl önce yaşanan son Buz Devri'nin ardından bugünkü Türkiye topraklarının bulunduğu Orta Doğu ve Avrupa bölgesinden göç ettiğini düşünüyor.

İlk olarak 1998 yılında Manchester Üniversitesi tarafından araştırılan Cheddar Man'in beyaz tenli olduğu düşünülüyordu.