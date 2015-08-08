Evinden Uzay İstasyonunu arayıp astronotlarla konuştu

Ancak uzaydaki astronotlarla konuşmayı ve onlara soru sormayı kafasına takan bir İngiliz vatandaşı, NASAyı aradan çıkarıp ISSe doğrudan ulaşarak kontak kurmanın bir yolunu buldu. Telsiz meraklısı olan Adrian Lane, evinin garajında...

Ancak uzaydaki astronotlarla konuşmayı ve onlara soru sormayı kafasına takan bir İngiliz vatandaşı, NASAyı aradan çıkarıp ISSe doğrudan ulaşarak kontak kurmanın bir yolunu buldu.

Telsiz meraklısı olan Adrian Lane, evinin garajında bulunan telsizi, ISSnin frekansını bulacak şekilde ayarladıktan sonra ISSnin, İngiltere üzerinden geçmesini bekledi. Ardından ISSe mesaj gönderen Adrian, kısa süre sonra istasyondaki astronotlardan cevap aldı. Dünyanın uzaydan nasıl göründüğü gibi sorular soran Adrianın merakının ISSteki astronotları da neşelendirdiği ve moral verdiği dile getirildi. Uzayda haftalarca, hatta bazen aylarca kalmak zorunda olan astronotların sadece NASAdaki görevlilerle ve kısıtlı süreler için aileleriyle görüşebildikleri düşünülürse, uzay boşluğundaki yalnızlığın içinde dünyadan bir yabancının onlara ulaşarak sohbet etmek istemesinin uzay istasyonunda günün olayı haline geldiğini tahmin etmek zor değil.