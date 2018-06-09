"Dünyanın en eski ayak izi" bulundu!

Çin'de bir grup bilim insanı tarafından yürütülen çalışmada dünyanın en eski hayvanına ait ayak izi keşfedildi

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Yangzi Nehri yakınlarında 3 geçit bölgesinde ÇinBilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Nancing Jeoloji ve Palaentology Enstitüsü ve Virginia Teknoloji Üniversitesinden bilim adamlarının ortak yürüttüğü çalışmada dünyanın en eski hayvanına ait ayak izi keşfedildi.

Birkaç milimetre uzunluğunda bir kireç taşı fosili üzerinde belirsiz bir formda rastlandığı kaydedilen ayak izine yönelik yapılan çalışmalarda, izin 541 ila 551 milyon yıl öncesi döneme ait olduğu tespit edildi.

Fosillerde rastlanan ayak izlerinin iki farklı noktada düzensiz bir halde bulunduğu kaydedilerek, bu izlerin 2 simetrik ölçüye sahip hayvanlara ait olabileceğine dikkati çekildi.

Öte yandan hayvanların evrimi konusunda önemli bir delil olduğu sanılan bu milyonlarca yıl öncesine ait ayak izinin omurgasız canlılardan Arthropoda veya annelid türünün atalarına ait olabileceği tahmin ediliyor.

Çalışma ABD’de Science Advance dergisinde yayınlandı.