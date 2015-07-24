Dünyanın büyük kuzeni bulundu

NASA, yaptığı açıklamada Dünyadan 1,400 ışık yılı uzaklıkta yer alan kayalık bir gezegen keşfedildiğini açıkladı. Yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alan Kepler-452b, yaşam olasılığı barındırıyor....

NASA, yaptığı açıklamada Dünyadan 1,400 ışık yılı uzaklıkta yer alan kayalık bir gezegen keşfedildiğini açıkladı. Yıldızının yaşanabilir bölgesinde yer alan Kepler-452b, yaşam olasılığı barındırıyor.



Yaşanabilir bölge, bir gezegenin su bulundurabilmesi için yıldızından yeterli ışık aldığı mesafe aralığını temsil ediyor.



NASA açıklamasında, Dünya benzeri gezegenin yörüngesinde yer aldığı Kepler-452 yıldızını Güneşin kuzeni olarak açıkladı. Yıldız, Güneşten yüzde 10 daha parlak ve yüzde 4 daha büyük. Kepler-452b, yıldızının etrafındaki bir dönüşü 385 günde tamamlıyor.



Kepler görevinde yer alan Joseph Twicken, Kepler-452b yaşanabilir dış gezegenleri daha iyi anlamamızı sağlayacak ifadesini kullandı. Twicken, gezegen avcısının 500 yeni gezegen adayı da tespit ettiğini belirtti. Kepler, bugüne kadar 4,175 gezegen adayı keşfi yaptı. Bu gök cisimlerinden 1,028 tanesinin gezegen olduğu doğrulandı.



Twicken, Kepler ile elde edilen verilerin analiz edilmesiyle Dünya benzeri küçük ve çok sıcak olmayan gezegenleri tespit etmeye devam edeceklerini ve yaşanabilir gezegenlerin dağılımını daha iyi anlayacaklarını ifade etti.







İklim değişikliği yaşanıyor olabilir



NASA, Kepler-452 yıldızının Güneşten 1,5 milyar yıl daha yaşlı olduğuna dikkat çekti. Gökbilimciler bu sayede Güneş Sisteminin bir modelini andıran yıldız sistemini inceleyerek Güneş ve Dünyanın geleceğine dair tahminlerde bulunabilecek.



SETI Enstitüsünden Doug Caldwell ise Kepler-452bnin sera gazı etkisinde olabileceğini belirtti. Caldwell, sera gazlarının gezegenin atmosferinde biriktiğini, bu yüzden var olduğu düşünülen okyanusların buharlaşıyor olabileceğini belirtti.



Gökbilimciler, Kepler-452bnin Dünya ve Neptün arasındaki bir büyüklüğe sahip olduğunu ve bugüne kadar keşfedilen Dünya benzeri gezegenlerin birçoğunun aynı aralığa düştüğünü belirtti.



Kepler-452b, bugüne kadar yıldızlarının yaşanabilir bölgesinde yer aldığı tespit edilen 12nci yaşanabilir gezegen oldu. SETI Enstitüsünden Jeff Coughlin, 12 gezegenden 9unun büyüklüğü ve sıcaklığı Güneşe benzeyen bir yıldızın yörüngesinde yer aldığını belirtti.



Coughlin, Kepler verilerini daha hızlı ve tüm olarak analiz edebildiklerini, zamanla Samanyolu Galaksisindeki Dünya benzeri küçük ve kayalık gezegenlerin sayıları hakkında daha doğru istatistiksel bilgi elde edeceklerini söyledi.



Hayır, uzaylılar yok



NASAnın bir gün önceden duyurduğu basın toplantısı, internette geçmişte de olduğu gibi E.T spekülasyonlarına neden oldu. Ancak en son açıklamada olduğu gibi uzaylılar henüz ortaya çıkmadı.



NASA, Dünyanın ikizi olarak adlandırılacak gezegenin yakın zamanda keşfedilebileceğini belirtmişti. Bu beklenti, her yeni gezegen tespitinin Dünya dışı varlıklara işaret edeceği düşüncesini güçlendirdi.



500 milyon dolarlık projenin ürünü olan Kepler Uzay Teleskobu, 2009 yılında ateşlendi. 2013te teknik arıza nedeniyle görev dışı kalabileceği belirtilen teleskop, belirlenen görev süresi geçmesine rağmen çalışmaya ve veri toplamaya devam ediyor.



Kaynak: NASA ve Al Jazeera