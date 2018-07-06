Dünya bugün daha yavaş dönecek

Dünya TSİ 20.46'da bu yıl Güneş'ten en uzak noktada olacak. Buna Afel veya Günöte deniliyor. Peki bu gezegenimizin dönme hızını neden etkiliyor? İşte Günöte hakkında bilmeniz gereken her şey...

Gezegenimiz, Güneş etrafında dönerken elips şeklinde bir yörünge çiziyor. Ancak Güneş bu elipsin tam ortasında bulunmuyor.

Günöte anında Dünya'nın Güneş'ten uzaklığı 152 milyon kilometre. Perihel ya da Günberi anında, yani Dünya elipsin diğer ucuna geldiğinde ise Güneş ile arasındaki mesafe 147 milyon kilometreye iniyor.

BBC'de yer alan habere göre, bu mesafenin artmış olması Dünya'nın hızını bir miktar yavaşlatıyor. Kepler Kanunu'na göre gezegenler Güneş etrafındaki dönüş yörüngelerinde Güneş'e yaklaştıkça daha hızlı hareket ediyor.

Yani günöte noktasında Dünya saatte 105 bin 444 kilometre hızla hareket ediyor. Bu, günberi noktasındaki hızına kıyasla saatte 3600 kilometre yavaşlama anlamına geliyor.

Dünya her yıl günöte noktasına 2-7 Temmuz tarihleri arasında ulaşıyor. Bu yıl 3 Ocak'ta ise günberi noktasında yer almıştı.

Günöte ve günberi noktalarında Dünya'nın Güneş'e daha yakın veya uzak olmasının mevsimsel sıcaklık bakımından ise herhangi bir etkisi yok.

Mevsimler, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş etrafındaki yıllık hareketi sonucu oluşuyor. Bu eksen de 23,5 derecelik bir eğime sahip. Bu nedenle yazın Kuzey Yarımküre Güneş'e daha yakın.