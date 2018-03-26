Dr. Nilüfer R. Ramiz’e California’da ödül

Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz’in, San Diego California’da gerçekleşen Üreme Araştırma Derneği’nin (Society of Reproductive Investigations) 65. Yıllık Toplantısı Kongresi’ndeki sunumu en iyi bilimsel çalışmalardan biri seçilerek ödül aldı

6-10 Mart tarihleri arasında San Diego California’da gerçekleşen Üreme Araştırma Derneği’nin (Society for Reproductive Investigations) 65. Yıllık Toplantısı Kongresi’ne katılan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, kongrede sunduğu Endometriozis (çikolata kisti) hastalığının kalıtsal alt yapısını araştırdıkları UK Biobank kohort çalışması ile en iyi bilimsel çalışmalardan biri seçilerek ödül aldı. Oxford Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacı olarak çalışan Dr. Rahmioğlu-Ramiz, 10,000 endometriozis vakası ve 250,000 sağlıklı kadının gen haritalarının karşılaştırılması ile elde ettikleri sonuçları kongrede paylaştı.

Endometriozis hastalığınin üreme çağındaki her on kadından birinde görüldüğüne vurgu yapan Dr. Rahmioğlu-Ramiz, belirtilerin endometriozis hastalığından kaynaklı olduğunun bilinmemesinden ötürü hastalığın teşhisinde yaklaşık olarak 8 ile 11 yıl arasında geç teşhis problemi görüldüğünün altını çizdi. Endometriozis hastalığının kendini adet döneminde alt karın bölgesinde oluşan ağrılarla, bazen ise cinsel ilişki sırasındaki ağrılarla, kronik pelvik ağrı, ağrılı tuvalete çıkma veya gebe kalma güçlüğü ile belli ettiğini belirten Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, bazı kadınlarda bu hastalığın gelişip, bazılarında ise neden gelişmediğinin bilinmediğini ifade etti.

Dr. Rahmioğlu-Ramiz açıklamalarına şöyle devam etti: “Bazı kadınlarda belirli genler endometriozisin gelişmesine sebep olabiliyor. Bu genlerin fonksiyonlarının neler olduğunun ortaya çıkarılması ile endometriozis için daha etkili tedavi seçenekleri geliştirmek ve erken teşhisin konulmasını desteklemek için araştırmalarımız devam ediyor.”

Alt karın bölgesindeki ağrıların normal kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyaran Dr. Rahmioğlu-Ramiz, bu sebeple okula ya da işe gidemeyecek durumda olan, ya da günlük işlerini yapmakta zorlanan kişileri, belirtiler konusunda mutlaka uzman bir doktora danışmaları ve kendilerini bir endometriozis uzmanına yönlendirmesini istemelerini tavsiye etti. Dr. Rahmioğlu-Ramiz'in kongredeki konuşmasının özetine http://www.sri-online.org/meetings-calendar/2018 adresinden ulaşılabilir.