Bu gece Mavi Ayı kaçırmayın

Yüzyılda 5 kez meydana gelen doğa olayı Mavi Ayı bu gece göreceğiz.

Nadir bir doğa olayı olan Mavi Ay, 2012 yılının Ağustos ayından sonra bu gece tekrar kendini gösterecek.

Dünyada meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında mavi tonlarında görünen dolunay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü. Aslında Ayın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiren gökbilimciler, mavi tonuna en yakın dolunayın 1991 yılında görüntülendiğini açıklıyor.

Bir dahaki Mavi Ayın 2018 ve 2020 yıllarında yaşanması bekliyor