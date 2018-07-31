Bu gece çıplak gözle görülebilecek

Dünya ve Mars, 2003'ten sonra ilk kez 31 Temmuz'da, birbirlerine en yakın yörünge konumlarına gelmiş olacak.

Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma geliyor.



Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 milyon kilometre yaklaşmış olacak.

27-30 Temmuz arasında, Dünya'ya giderek yaklaşab Mars, bu gece gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.

Dünya'dan bakıldığında Mars en yüksek konumuna gece yarısı ulaşacak. Güney yönünde ufukta 35 derecelik bir açıda belirecek Kızıl Gezegen gece boyunca izlenebilecek.

Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen olan Mars, Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Dünya, Güneş yörüngesindeki yolculuğunu 365 günde tamamlarken, Mars 687 günde tamamlıyor.

Dünya ile Mars'ın en yakın konuma gelmeleri için Mars'ın Güneş'e en yakın olduğu konumun, Dünya'nın Güneş'e en uzak olduğu konumla çakışması gerekiyor.

Mars en son 2003'te, son yakınlaşmadan neredeyse 60 bin yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelmişti. Bir sonraki buluşma için ise o kadar beklemeye gerek kalmayacak. Sonraki yakın geçişin 6 Ekim 2020'de olması bekleniyor.