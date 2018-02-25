Apple binasında 7 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple 5 milyar dolara mal ettiği yeni cam binasına yılbaşı itibariyle taşınmıştı. Ancak Apple çalışanları yeni binalarına alışamamış gözüküyor.

2 Ocak'tan itibaren 7 Apple çalışanın binanın içerisindeki cam kapı ve duvarlara çarparak yaralandığı belirtilirken, 2 çalışan için acil servisin arandığı ve bu çalışanların vücutlarında ciddi kesikler oluştuğu ifade edildi.

Uzay gemisi şeklinde inşa edilen kampüsün içerisindeki cam duvar ve kapıların fark edilmesi için kağıt notlar yapıştırıldığı belirtilirken, bina yönetiminin tasarımı bozduğu gerekçesiyle bu kağıtları kaldırttığı öne sürüldü.