banner107
8 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
22 0
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
14 0
32 0
165 0
15 0
25 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
231 0
banner82
banner147

Apple binasında 7 kişi yaralandı

banner27

Apple binasında 7 kişi yaralandı
banner137

Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple 5 milyar dolara mal ettiği yeni cam binasına yılbaşı itibariyle taşınmıştı. Ancak Apple çalışanları yeni binalarına alışamamış gözüküyor.

2 Ocak'tan itibaren 7 Apple çalışanın binanın içerisindeki cam kapı ve duvarlara çarparak yaralandığı belirtilirken, 2 çalışan için acil servisin arandığı ve bu çalışanların vücutlarında ciddi kesikler oluştuğu ifade edildi.

Uzay gemisi şeklinde inşa edilen kampüsün içerisindeki cam duvar ve kapıların fark edilmesi için kağıt notlar yapıştırıldığı belirtilirken, bina yönetiminin tasarımı bozduğu gerekçesiyle bu kağıtları kaldırttığı öne sürüldü.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.