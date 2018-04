Antartika'daki kar yağışında yüzde 10 artış

Bilim insanları, 200 yıl öncesine oranla Antarktika'ya düşen kar miktarında yaklaşık yüzde 10 artış olduğunu belirledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU) Genel Kurulu'nda çalışmayı sunan Dr. Liz Thomas Antarktika kıtasındaki kar yağışında son 200 yıl öncesine nazaran yaklaşık yüzde 10 artış kaydedildiğini bildirdi.



Araştırmacılar, Antarktika'da ‎‎1800-1810 yılları ile kıyaslandığında ‎‎2001-2010 yılları arasında kıtaya, yıllık yaklaşık 272 milyar ton fazla kar düştüğünü ortaya koydu.



Yıllık ekstra kar yağışının, halihazırda Ölü Deniz'deki su hacminin iki katına eşit olduğu vurgulandı.



Antarktika genelinde çıkarılan 79 buz çekirdeğini inceleyen Thomas ve ekibi, çekirdeğin kimyasını analiz ederek yalnızca karın ne zaman yağdığını değil aynı zamanda ne kadar yağış olduğunu da tespit etti.



Araştırmacılar, artan yağışların, Antarktika'nın buz tabakasına 1800 ve 2010 yılları arasında her on yılda 7 milyar tonluk ekstra kütle eklediğini ifade etti.



Ekstra karın çoğunun, 20. yüzyılda sıcaklığında önemli artış görülen Antarktika Yarımadası'na düştüğü kaydedildi.



Thomas, “Antarktika ısındığında, atmosferin daha fazla nem tutması ve bunun da daha fazla kar yağmasına neden olması gerektiği öngörüyordu. Çalışmamız da bunun zaten gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çalışma, EGU'nun "Climate of the Past" dergisinde yayımlandı.