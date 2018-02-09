Altınay kardeşlerden bir yılda 90 bilimsel çalışma

YDÜ’de bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Altınay kardeşlerin 2017 yılında yaptığı 90’dan fazla çalışması, sosyal bilimler alanında yayın yapan saygın dergilerde yer aldı

Gerek bilimsel, gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalarıyla ülke bilimine yön verirken dünya bilimine de önemli katkılar sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Prof. Dr. Zehra Altınay’ın, 2017 yılında yaptığı 90’dan fazla çalışması, sosyal bilimler alanında yayın yapan saygın dergilerde yer aldı.

Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay’ın, Quality & Quantity dergisi, Journal of Educational Technology, International Journal of Distance Education Technologies dergilerinde, engellilik ve hizmet kalitesi, kurumsal kültür ve kalite ile teknoloji destekli eğitim temalarında 2017 yılında 90’ın üzerinde bilimsel çalışmalara katkı sağladıkları ifade edildi.

Söz konusu dergilerde editörlük görevinde de bulunan Prof. Dr. Fahriye Altınay ile Prof. Dr. Zehra Altınay, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde de çalışmalar yürütüyor. Bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumsal çalışmalar ve projeler yürüten Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, bilimsel adımların ve stratejik planlama çalışmalarının toplumsal sorunların çözümlenmesinde değer bulan teknoloji, yönetim, iletişim ve toplum temelli konularında bilimsel yayın yaparak akademik çalışmalar sürdürüyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Fahriye Altınay, 18’inci Uluslararası İleri Düzey Öğrenme Teknolojileri Konferansı’nda (ICALT 2018) sayılı bilim insanın yer aldığı ‘Teknoloji ve Engelliler’ kategorisinde başkanlık görevini yürütüyor. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olan Prof. Dr. Zehra Altınay da, 10’uncu Uluslararası Bilgisayar Destekli Eğitim Konferansı ‘Yönetim ve Kültür’ kategorisinde konferans başkanlığı yürütüyor.

Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel çalışmalara önem verdiğine atıfta bulunan Prof. Dr. Fahriye Altınay, Yakın Doğu Üniversitesinde eğitim gören, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik gelişimini desteklemek, alanlarında hem toplumsal hem de akademik donanıma sahip olmaları için, uygulamayla birlikte bilimsel çalışmalara ve projelere yer verdiklerini belirtti