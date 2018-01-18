108 bin km hızla dünyaya yaklaşıyor

Gezegenimizin en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'dan daha büyük olan dev asteroid 4 Şubat'ta Dünya'nın çok yakınından geçecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından potansiyel tehdit kategorisine alınan The 2002 AJ129 isimli astroid 4 Şubat'ta gezegenimizi teğet geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam edecek.

Gezegenimizin en yüksek yapısı olan Burj Khalifa'dan daha büyük olan astroid saatte 108 bin km hızla gezegenimize yaklaşıyor. Bu hız insanoğlunun ürettiği en hızlı araçtan tam 15 kat daha hızlı.

Asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.