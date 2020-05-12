Uzmanlardan ciddi corona virüs uyarısı

Corona virüsünde maske kullanımı tartışmalarını yeniden alevlendirebilecek bir araştırma yapıldı. Johns Hopkins Üniversitesi uzmanları, ağız ve burnu kapatan maskelerin yeterli olmadığını, virüsün göz aracılığıyla da bulaşabildiğini öne sürdü

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın bulaşma yollarıyla ilgili yeni çalışmalar da ortaya çıkıyor. Solunum yoluyla insandan insana geçtiği bilinen virüsün, göz aracılığıyla bulaştığı da öne sürüldü.

ABD’nin Johns Hopkins Üniversitesi uzmanları, ACE2 isimli enzimle ilgili kritik bir araştırma yürüttü. Özellikle solunum yolu organlarında bulunan bu enzim corona virüsünün hücreye takılmasına ve içine girmesine izin vererek, sağlıklı hücreleri de enfekte ediyor.

MASKELER YETERSİZ KALABİLİR



ACE2’nin gözde de bulunduğunu tespit eden uzmanlar, virüsün bu şekilde de bulaşabildiği konusunda uyardı. Corona nedeniyle hayatını kaybeden kişiler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bu sonuca ulaşan uzmanlar, maske kullanımının yetersizliğini de ortaya koydu.

Uzmanlar, ağız ve burnu kapatıp göz çevresini açıkta bırakan maskelerin riski sıfıra indirmediğini, havaya saçılan damlacıkların göze girmesiyle corona virüsünün yayılabildiğine dikkat çekti.