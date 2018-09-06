'Uzay asansörü' için tarihi adım

Japon araştırmacılar, 100 yıllık 'uzay asansörü' hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda küçük de olsa bir atmaya hazırlanıyor. Minyatür bir uzay asansörünün ilk testleri bu ay yapılacak.

Japonya'nın Shizuoka Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 'uzay asansörü' hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Japon uzay ajansı JAXA ile işbirliği yapan araştırmacılar, uzay asansörünün minyatür bir versiyonunu önümüzdeki hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek.

Japon araştırmacıların testleri oldukça basit ve küçük ölçekli olacak. JAXA tarafından verilen bilgilere göre minyatür uzay asansörü iki küp uydu ve küçük bir kutudan oluşuyor.

Buna göre kübik uydular 10 metre uzunluğundaki bir kabloyla birbirine bağlanacak. Motorize edilmiş küçük kutu da bu 10 metrelik kablo arasında gidip gelerek uzay asansörü konseptini ilk kez hayata geçirecek. Ayrıca kutunun uzaydaki hareketi de küp uydularda bulunan kameralarla takip edilecek.

Uzay asansörü hayaline doğru küçük de olsa bir adım atmak istediklerini belirten Japon araştırmacılar,"Uzayda asansör hareketini ilk kez test edeceğiz. Bu deney dünyada bir ilk olacak." sözlerini kullanıyor.

Uzay asansörü fikri, Paris'te Eyfel Kulesi'ni gören Rus bilim insanı Konstantin Tsiolkovsky tarafından ilk kez 1895 yılında ortaya atılmıştı. Bugün film, dizi ve romanlarda bolca rastladığımız bir bilim kurgu ögesi olan konsept, uzaya çıkmayı görece kolaylaştıracak olması nedeniyle uzun yıllardır bilim insanlarının hayallerini süslüyor. Ancak elbette bu hayalin önünde şu an için çözülmesi pek de mümkün görünmeyen birçok engel var.

Uzay asansörünün yapımında kullanılacak olan urgan bu engellerden en zorlayıcısı olarak değerlendiriliyor. Buna göre urganın şu anda üretebildiğimiz herhangi bir materyalden daha hafif ve daha stabil olması gerek. Grafen ve diamond nanothread gibi bu alanda kullanılabilecek aday maddeler bulunsa da birçok araştırmacı bu maddelerin bile uzay asansörü yapımı için yeterli sağlamlığa sahip olamayacağını düşünüyor.

İLK UZAY ASANSÖRÜ 2050'DE FAALİYETE GEÇEBİLİR

Shizuoka Üniversitesi'yle işbirliği içerisinde olan Japon inşaat firması Obayashi ise tüm engellerin zamanla çözülebileceğini düşünüyor. İlk kez geçtiğimiz yıllarda planlarını açıklayan şirket, 2050 itibarıyla ilk uzay asansörünü faaliyete geçirmek istiyor

Yer eş zamanlı yörüngeye bir uzay istasyonu kurmayı düşünen Obayashi, karbon nanotüpten imal edilen tam 96 bin kilometre uzunluğunda dev bir urgan kullanmayı planlıyor. Uzay seyahatlerinin gelecekte çok popüler olacağını söyleyen Japon yetkililer, asansörü bu doğrultuda uzay türizmi için kullanarak ciddi bir maddi gelir elde etmenin peşinde.

Diğer taraftan birçok bilim insanı ise Obayashi'nin planlarının çok da uygulanabilir olmadığını düşünüyor. Buna göre 96 bin kilometre uzunluğundaki karbon nanotüp urganın imal edilebilmesi şu an için imkansız. Ayrıca devasa urgan bir şekilde üretilebilse dahi yeterli sağlamlığa sahip olamayacağı da belirtiliyor. Obayashi firması ise karbon nanotüpün şimdilik sadece bir aday materyal olduğunu söylüyor.