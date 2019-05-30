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Uçan otomobil ABD’de tanıtıldı

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Ulaşımın geleceği olarak lanse edilen "uçan otomobillere" bir yenisi eklendi.

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Uçan otomobil ABD’de tanıtıldı
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  ABD'de tanıtılan "Skai" isimli araç hidrojen yakıt hücreleri ile çalışıyor..

Hidrojen yakıt hücreli ilk uçan otomobil tanıtıldı. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. 

Skai adı verilen 6 motorlu araç 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Araca 500 kilometre menzil sağlayan yakıt hücreleri batarya şarj derdini de ortadan kaldırıyor. 

Hidrojen yakıt hücreleri sayesinde çevreye hiç zarar vermiyoruz. Pervaneler de gürültüyü en aza indirmek için özel olarak tasarlandı. 

Altı motorlu araçta uçuş güvenliği için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Motorlardan ikisi tamamen bozulsa bile araç uçmaya devam ediyor. 

Otomatik pilot sisteminin bile yedeği var. En kötü olasılıklar için paraşüt de unutulmamış. 

firmanın deneme uçuşlarına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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