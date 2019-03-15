Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu istifa etti

Kaan Terzioğlu 4 yıldır sürdürdüğü Turkcell Genel Müdürlüğü görevini bıraktı. Turkcell Genel Müdürlük görevine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan atandı

Türkiye’nin en değerli şirketlerinden Turkcell’in genel müdürü Kaan Terzioğlu (50) görevi bıraktı.

Genel Müdürlük görevine, 'vekaleten' şirketin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan atandı.

Konuyla ilgili şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Nisan 2015'te Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Muhterem Kaan Terzioğlu, 15 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Turkcell Yönetim Kurulu, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan'ın Turkcell Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanmasına, Satış Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Kadri Özdal'ın vekaleten atanmasına karar vermiştir."

Terzioğlu'dan boşalan koltuğa vekaleten Murat Erkan atandı.

MURAT ERKAN KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına Toshiba’da başlayan Murat Erkan, Biltam Mühendislikte Uygulama Mühendisi olarak görev almış, ardından Türkiye’nin ilk “Sistem Mühendisi” olarak Cisco Türkiye’de görev yapmıştır. Cisco Systems’da Teknoloji, Satış, İş geliştirme ve Kanal yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

2006 yılından itibaren Aneltech’de Telekom, Mobil, ICT, savunma sanayi ve endüstriyel ürünler sektörlerine yönelik çözümlerin İş Birim Yöneticiliği görevini sürdüren Murat Erkan Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılmıştır. Murat Erkan Aralık 2015 itibarıyla Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Kaan Terzioğlu, açıklamada yer alan değerlendirmesinde görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Turkcell'de görev yaptığım 4 yıla yakın dönem boyunca, Türkiye'nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve Telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma haline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan Genç Yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır."

Kaan Terzioğlu son olarak geçtiğimiz hafta Turkcell'in 25'inci yılı nedeniyle eski genel müdürlerle bir araya gelmişti. Soldan sağa: Cüneyt Türktan, Kaan Terzioğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv....

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Turkcell olarak Sayın Kaan Terzioğlu'nun Genel Müdürlüğü döneminde birçok ilke ve başarılara imza attık. Kendisine bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz. Bu yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayan Turkcell'i bu noktaya getiren inovasyon ve başarı odaklı kurum kültürü, güçlü insan kaynağı, teknolojisi ve kurumsallığı önümüzdeki dönemde Turkcell'i ülkemizin ve dünyanın en değerli kuruluşlarından biri yapmaya devam edecektir. Son 5 yıldır, teknoloji yatırımlarımızla ve dijitalleşme alanında sektörde öncü uygulamalarımızla güçlü bir büyüme bazı oluşturduk ve iş modelimizi güçlü bilanço ve risk yönetimi uygulamalarımızla sağlam temeller üzerine kurduk. Yönetim Kurulumuz, müşteri odaklılığını esas alarak dijital operatör vizyonu ile tüm hissedar ve paydaşlarımıza değer yaratma önceliğini sürdürecektir."

KAAN TERZİOĞLU KİMDİR?

1968 doğumlu Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak görev alan Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında ise Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

DİJİTALLEŞME İÇİN ÇABA HARCADI



Terzioğlu, 3 Nisan 2012 tarihinde Akbank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı, ayrıca Aksigorta Teknosa ve Carrefoursa Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Terzioğlu, 2015’den beri Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Süreyya Ciliv’in ardından bu göreve gelen Terzioğlu, Turkcell’in bir dijital operatöre dönüşmesi için çaba sarf etmişti.