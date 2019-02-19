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Titanic 2 için tarih verildi

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1912'de ilk seferinde batan Titanic'in aslına uygun modern versiyonu olacak Titanic 2 için tarih verildi

Titanic 2 için tarih verildi
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  • Bundan 107 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic yeniden denizlere dönüyor.

    500 milyon dolara (yaklaşık 2.9 milyar TL) mal olacak Titanic 2 için tarih verildi.

  • Çin merkezli CSC Jinling RMS Titanic'in replikasını üretmek için düğmeye bastı. 

    Gelen ilk bilgilere göre Titanic 2, 2022 yılında kullanıma girecek.

  • Çin'de yüzlerce işçinin yapımında görev aldığı Titanic 2'nin 1997 yapımı gişe rekortmeni filme konu olan bu faciadan 110 yıl sonra yeniden denizlere dönmesi planlanıyor.

  • AYNI ROTAYI İZLEYECEK

    AYNI ROTAYI İZLEYECEK

    2022'de sefere çıkması planlanan gemi ilk seferini İngiltere'nin Southampton kentinden New York'a yapacak.

    Geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamda en ucuz biletin fiyatı 3 bin yuan (2200 TL) olarak açıklanmıştı.

  • ÜNLÜ BİLİM İNSANINDAN TİTANİC YORUMU

    ÜNLÜ BİLİM İNSANINDAN TİTANİC YORUMU

    James Cameron'ın bol Oscar'lı filmi Titanic gösterime gireli 20 yıldan fazla oldu. Ancak filmin sonu ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. 

  • Vizyona girdiği dönemde gişelerde adeta fırtınalar estiren film sonu ile uzun süre tartışılmıştı. 

  • Ancak görünen o ki Titanic için kafa yoran isimler arasında ünlü bir bilim insanı da var. 

  • Modern Cosmos ile adından fazlasıyla söz ettiren astrofizikçi Neil deGrasse Titanic'i masaya yatırdı. 

  • Huffington Post'a konuşan bilim insanı filmin sonunda hayatını kaybeden Dicaprio tarafından canlandırılan Jack karakterinin filmin daha bilimsel bir temeli olsaydı hayatta kalabileceğini iddia etti. 

  • Neil deGrasse'e göre, Jack'in ölüm şekli insan doğası ile tamamen zıt. 

  • Gösterime girdiği dönemde gişe rekorlarını altüst eden film 20'nci yüzyıla damgasına vuran yapımlardan birisi olarak gösteriliyor.

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