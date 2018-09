Telefonunuzun şarjıyla ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar

Yanlış: Orijinal olmayan şarj cihazları pile zarar verir!

Doğrusu: Taklit olmadığı takdirde, onaylanmış markaların ürettiği ama orijinal olmayan şarj cihazları cihazınıza zarar vermez. Tanınmış markaların ürettiği şarj cihazlarını gönül rahatlığıyla satın alıp kullanabilirsiniz. Bu markaların şarj performansı asla orijinalleri gibi hızlı olmasa da, cihazınıza asla zarar vermezler. Çakma şarjlardan ise uzak durun

Yanlış: Telefon şarj olurken kullanılmaz!

Doğrusu: Taklit bir şarj cihazı kullanmadığınız sürece şarj olan cihazınızı kullanmanızda hiç bir mahsur yok. Bu doğru sanılan yanlışın arkasında aslında ürkütücü bir hikaye var.

Yanlış: Telefonu gece şarjda bırakmak ömrünü azaltır!

Doğrusu: Telefonunuz sandığınızdan daha akıllıdır. Tamamen şarj olan bir telefon -en basit anlatımıyla- şarj olmayı bırakır. Yani pil dolumu gerçekleştiği andan itibaren şarjla pilin ilişkisi kesiliyor diyebiliriz. Fakat bu, telefonunuzu her gece, bütün gece şarjda bırakın anlamına da gelmesin. Telefonunuzun pili, telefon şarjı %40 ve %80 arasında tutulduğunda daha fazla dayanır.

Yanlış: Arada bir telefonu kapatmaya hiç lüzum yok!

Doğrusu: Her ne kadar bir makine olsa da, telefonunuzun da arada bir nefes almaya ihtiyacı vardır. Apple’dan bir uzman, pil ömrünü uzatmak için arada bir belli sürelerle telefonun kapalı tutulmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, Android cihazlar için de telefonunuzu haftada en az bir kere kapatmanızın pil ömrünü uzattığını belirtiyorlar

Yanlış: Tamamen bitene kadar telefon şarj edilmez!

Doğrusu: Telefonunuzu zaman zaman “süper şarj” etmek yerine her gün azar azar şarj etmelisiniz. Samsung ve Apple cihazlarında kullanılan Lityum-ion piller belli bir şarj seviyesinde daha verimli çalışır.Eğer şarj etmek için pilinizin %0′a düşmesini bekliyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Her pilin belli bir şarj edilebilme sayısı vardır ve pil tamamen tükendiği her sefer sayaçtan bir sayı daha eksilir.