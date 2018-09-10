banner107
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
28 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
66 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
146 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
36 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
60 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
48 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
24 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
51 0
banner82
banner147

Telefonunuzun şarjıyla ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar

banner27

Telefonunuzun şarjıyla ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar
banner137

  

Yanlış: Orijinal olmayan şarj cihazları pile zarar verir!
Doğrusu: Taklit olmadığı takdirde, onaylanmış markaların ürettiği ama orijinal olmayan şarj cihazları cihazınıza zarar vermez. Tanınmış markaların ürettiği şarj cihazlarını gönül rahatlığıyla satın alıp kullanabilirsiniz. Bu markaların şarj performansı asla orijinalleri gibi hızlı olmasa da, cihazınıza asla zarar vermezler. Çakma şarjlardan ise uzak durun 

undefined

Yanlış: Telefon şarj olurken kullanılmaz!
Doğrusu: Taklit bir şarj cihazı kullanmadığınız sürece şarj olan cihazınızı kullanmanızda hiç bir mahsur yok. Bu doğru sanılan yanlışın arkasında aslında ürkütücü bir hikaye var. 

undefined

Yanlış: Telefonu gece şarjda bırakmak ömrünü azaltır!
Doğrusu: Telefonunuz sandığınızdan daha akıllıdır. Tamamen şarj olan bir telefon -en basit anlatımıyla- şarj olmayı bırakır. Yani pil dolumu gerçekleştiği andan itibaren şarjla pilin ilişkisi kesiliyor diyebiliriz. Fakat bu, telefonunuzu her gece, bütün gece şarjda bırakın anlamına da gelmesin. Telefonunuzun pili, telefon şarjı %40 ve %80 arasında tutulduğunda daha fazla dayanır. 

undefined

Yanlış: Arada bir telefonu kapatmaya hiç lüzum yok!
Doğrusu: Her ne kadar bir makine olsa da, telefonunuzun da arada bir nefes almaya ihtiyacı vardır. Apple’dan bir uzman, pil ömrünü uzatmak için arada bir belli sürelerle telefonun kapalı tutulmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, Android cihazlar için de telefonunuzu haftada en az bir kere kapatmanızın pil ömrünü uzattığını belirtiyorlar 

undefined

Yanlış: Tamamen bitene kadar telefon şarj edilmez!
Doğrusu: Telefonunuzu zaman zaman “süper şarj” etmek yerine her gün azar azar şarj etmelisiniz. Samsung ve Apple cihazlarında kullanılan Lityum-ion piller belli bir şarj seviyesinde daha verimli çalışır.Eğer şarj etmek için pilinizin %0′a düşmesini bekliyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Her pilin belli bir şarj edilebilme sayısı vardır ve pil tamamen tükendiği her sefer sayaçtan bir sayı daha eksilir.  

undefined

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.