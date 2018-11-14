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Su altında gizemli keşif

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Yeni Zelanda açıklarında iki dalgıcın tespit ettiği dev bir solucanı andıran sıra dışı bir deniz organizmasının görüntüleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Su altında gizemli keşif
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Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki solucan benzeri canlının içi boş. Yayınlanan videoda, beyazımsı solucanın kıvrılarak yavaş yavaş yüzdüğü görülüyor.

The New Zealand Herald’ın haberine göre, daha önce böyle bir şey görmediklerini söyleyen dalgıçlar, başta gözlerine inanamadıklarını ve “uzun çoraba” benzeyen organizmanın mümkün olmadığını düşündüklerini anlattı.

Yaratığı tespit eden dalgıçlardan Andrew Buttle, “Çok fantastikti” dedi. Buttle’a göre buldukları canlı, birlikte büyük bir vücut oluşturan Pyrosome kolonisi.

Sadece sıcak sularda yaşayan bu kolonilerin uzunluğu 2 santimden birkaç metreye varabiliyor.

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