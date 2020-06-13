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Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu

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Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation modeli PlayStation 5 (PS5) dün akşam saatlerinde tanıtıldı. Lansman ile PlayStation 5’in özellikleri resmiyet kazandı. PlayStation 5'in satışa çıkarılacağı fiyatla ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu

 

8 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony PlayStation 5'i (PS5) görücüye çıkardı. 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemci ile gelen PS5 8K çözünürlüğü de destekliyor.

 

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 2

PLAYSTATION 5 GRAFİKLER

PlayStation 5'in grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM, PlayStation 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri.

 

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 3

PLAYSTATION 5 İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ

İşlemci: 8 çekirdekli, 3.5 GHz hızında AMD Zen

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 4

8K ÇÖZÜNÜRLÜK

GPU: AMD RDNA 2, 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz, 8K çözünürlü

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 5

PLAYSTATION 5 HARD DİSK VE BELLEK

Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit

Dahili depolama: 825 GB SSD

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 6

HARİCİ DEPOLAMA DESTEĞİ

Artırılabilir hafıza: 1 x NVMe SSD slotu

Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 7

BLU-RAY SÜRÜCÜ

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

Cihazın fiyatının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 8

PLAYSTATION 5'İN FİYATI

Ancak lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer almıştı. 

Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu (Playstation 5'te fiyat belirsizliği) - 9

AMAZON'DA 599.99 STERLİN

Amazon’da yer alan ilanda 2 TB’lık PlayStation 5’in fiyatı 599,99 sterlin olarak gözüküyor.

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