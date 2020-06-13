Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu

8 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ
Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony PlayStation 5'i (PS5) görücüye çıkardı. 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemci ile gelen PS5 8K çözünürlüğü de destekliyor.
PLAYSTATION 5 GRAFİKLER
PlayStation 5'in grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM, PlayStation 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri.
PLAYSTATION 5 İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ
İşlemci: 8 çekirdekli, 3.5 GHz hızında AMD Zen
8K ÇÖZÜNÜRLÜK
GPU: AMD RDNA 2, 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz, 8K çözünürlü
PLAYSTATION 5 HARD DİSK VE BELLEK
Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
Dahili depolama: 825 GB SSD
HARİCİ DEPOLAMA DESTEĞİ
Artırılabilir hafıza: 1 x NVMe SSD slotu
Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)
BLU-RAY SÜRÜCÜ
Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü
Cihazın fiyatının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.
PLAYSTATION 5'İN FİYATI
Ancak lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer almıştı.
AMAZON'DA 599.99 STERLİN
Amazon’da yer alan ilanda 2 TB’lık PlayStation 5’in fiyatı 599,99 sterlin olarak gözüküyor.