Sony PlayStation 5’in özellikleri ve tasarımı belli oldu

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation modeli PlayStation 5 (PS5) dün akşam saatlerinde tanıtıldı. Lansman ile PlayStation 5’in özellikleri resmiyet kazandı. PlayStation 5'in satışa çıkarılacağı fiyatla ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

8 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony PlayStation 5'i (PS5) görücüye çıkardı. 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemci ile gelen PS5 8K çözünürlüğü de destekliyor. PLAYSTATION 5 GRAFİKLER PlayStation 5'in grafik işlemcisi tarafında ise AMD’nin özel geliştirdiği RDNA 2 mimarisi yer alıyor. Bellek tarafında ise 16 GB GDDR6 / 256 Bit RAM, PlayStation 5’in en dikkat çeken özelliklerinden biri. PLAYSTATION 5 İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ İşlemci: 8 çekirdekli, 3.5 GHz hızında AMD Zen 8K ÇÖZÜNÜRLÜK GPU: AMD RDNA 2, 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz, 8K çözünürlü PLAYSTATION 5 HARD DİSK VE BELLEK Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit Dahili depolama: 825 GB SSD HARİCİ DEPOLAMA DESTEĞİ Artırılabilir hafıza: 1 x NVMe SSD slotu Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için) BLU-RAY SÜRÜCÜ Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü Cihazın fiyatının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı. PLAYSTATION 5'İN FİYATI Ancak lansmana saatler kala online alışveriş platformu Amazon’un Birleşik Krallık'ta hizmet veren internet sitesinde PlayStation 5’in fiyatı yer almıştı. AMAZON'DA 599.99 STERLİN Amazon’da yer alan ilanda 2 TB’lık PlayStation 5’in fiyatı 599,99 sterlin olarak gözüküyor.