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Sibirya’da 43 bin 500 yıllık mağara aslanı yavrusu bulundu

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Sibirya’da 43 bin 500 yıllık mağara aslanı yavrusu bulundu
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Sibirya'da bilim insanları, donmuş toprağın içinden 43 bin 500 yıllık mağara aslanı yavrusu çıkardı.

Siberian Times'ın haberine göre, Spartak adlı benekli yavru, neredeyse yaşıyor gibi günümüze ulaşmış durumda.

Geçen yıl da keşfin yapıldığı yerin 15 metre uzağında Boris adlı daha büyük bir yavru bulunmuştu.

Ancak yeni keşfin benekleri, onu farklı kılıyor.

Rus bilim insanları, soyu tükenmiş benekli mağara aslanının bulunmasını, beklenmedik keşif olarak niteliyor.

Rusya Bilimler Akademisi'nden Dr Alexei Tikhonov, Yontma Taş Devri'nden kalma bazı çizimlerde benekli mağara aslanının yer aldığını söylüyor.

Tokyolu bilim insanı Naoki Suzuki, “Sadece kemikleri değil, beyni de diğer organlarıyla birlikte korunmuş” dedi.

Hayvanın hücrelerinin, nesli tükenmiş türün klonlanması için kullanılıp kullanılamayacağı araştırılıyor.

Büyük Britanya’dan Kanada’ya kadar geniş bir alanda yaşadığı tahmin edilen benekli mağara aslanının yeniden dünyaya dönmesi gündemde.

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