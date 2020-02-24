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Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma keşif

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Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısı bulundu.

Sibirya'da Buzul Çağı'ndan kalma keşif

 

Sibirya'nın Buzul Çağı'ndan kalma, çok iyi korunmuş bir kuş kalıntısı bulundu. Keşfin ayrıntıları, "Communications Biology" dergisinde yayımlandı.

Belaya Gora köyü yakınında avcılar tarafından bulunan, İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalen'in aralarında yer aldığı bir grup uzmana teslim edilen kalıntı üzerinde yapılan incelemeler, kuşun, yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.

Dalen, CNN'e yaptığı açıklamada, kuşun, bugün biri Rusya'nın kuzeyinde diğeri Moğolistan steplerinde yaşayan iki toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi.

Uzmanların bundan sonraki aşamada kuşun genom dizilimini çözmeye çalışacağı belirtildi.

Sibirya'nın bu kesiminde daha önce kurt, mamut ve yünlü gergedanın kalıntıları bulunmuştu.

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