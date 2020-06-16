banner411
banner69
Venedik'te
Venedik'te "turist istemiyoruz" protestosu
55 0
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
Ülkelerin kendilerine özgü kahvaltı kültürleri
27 0
 
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
61 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
44 0
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
289 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
255 0
banner460

Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir

banner27

İngiliz bilim insanlarının Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismini verdikleri modelle yaptıkları hesaplamalara göre, Samanyolu Galaksisi uzaya radyo sinyalleri gönderme kabiliyetine sahip en az 36 türe ev sahipliği yapıyor olabilir.

Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir

 

İngiliz bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türünün var olabileceğini öne sürdü. 
 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 2

Nottingham Üniversitesinde görevli astrofizik profesörü Christopher Conselice liderliğinde yapılan araştırmanın ayrıntıları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.
 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 3

Ekibin, Samanyolu Galaksisi'nde yabancı yaratık türlerinin sayısını hesap etmek için Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismini verdikleri yeni bir model geliştirdiği belirtildi.

 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 4

Modelin, Dünya'daki gibi diğer gezegenlerde de zeki yaşam formunun oluşmasının neredeyse 5 milyar yıl aldığı, bu gezegenlerin Güneş gibi yüksek metal içeriğine sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu varsayımından yola çıktığı ifade edildi.

 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 5

Bilim insanları, galaksinin uzaya radyo sinyalleri gönderme kabiliyetine sahip en az 36 türe ev sahipliği yapıyor olabileceğini hesap etti.
 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 6

Öte yandan bu medeniyetler arasında ortalama mesafenin 17 bin ışık yılı olabileceği, bunun ortaya çıkarılmayı ve iletişimi, bugünün teknolojisiyle çok zorlaştırdığını iddia etti.
 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 7

Conselice, çalışmanın, insanlık medeniyetinin "geleceği ve kaderine" ilişkin de önemli ipuçları ortaya koyduğunu söyledi.
 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 8

Profesör Conselice, "Eğer zeki yaşamın yaygın olduğunu keşfedersek bu medeniyetimizin birkaç yüzyıldan daha uzun süre var olabileceğini açığa çıkarır. Bunun yerine galaksimizde hiç aktif medeniyet olmadığını keşfedersek bu bizim uzun süreli varlığımız için kötü bir işaret olur." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 9

Peki dünya dışı bir medeniyet insanoğlu ile temasa geçerse hayatlarımızda neler değişecek?   

Bir zamanlar yaşadığı gezegeni evrenin merkezi olarak kabul eden ve elde edilen yeni bilgiler çerçevesinde bunun gerçeği yansıtmadığını zor da olsa kabul eden insanoğlu için kuşkusuz evrende yalnız olmadığını öğrenmek kendisinin özel olmadığını anlaması anlamına da gelecek.   

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 10

İngiliz yazar H.G. Wells'in 1898 yılında kaleme aldığı ve Marslı bir medeniyetin gezegenimizi işgalini konu alan Dünyalar Savaşı 1938 yılında ABD'nin CBS Radyosu tarafından radyo tiyatrosu olarak yayınlanmıştı.   

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 11

O tarihte bunu radyolarından dinleyen binlerce ABD'li büyük panik yaşamış, bunun bir radyo tiyatrosu olduğunun anlaşılması oldukça uzun sürmüştü.

 

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 12

Anında bilgiye ulaşabilmemize imkan  tanıyan günümüz iletişim teknolojileri ile 1930'ları kıyaslamak hayli komik. Ancak bu panik havası ilk temasın kamuoyuna açıklanma anının çok hassas bir iş olduğunu gözler önüne seriyor.   

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 13

7 MİLYAR İNSANI KİM TEMSİL EDECEK?   

Tabi pek çok yönetim şekline sahip, onlarca oyun kurucuya ev sahipliği yapan gezegenimizi kimin temsil edeceği hangi aktörün 7 milyar insan adına bu adımı atacağı büyük olasılık ile o günlerin en hararetli uluslararası ilişkiler sorunu olacak.   

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 14

HAWKING’E GÖRE SONUN BAŞLANGICI OLABİLİR   

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e göre, matematiksel olarak dünya dışı varlıkların var olduğunu kabul etmek oldukça olası bir teori.    

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 15

Farklı platformlarda defalarca bu varlıkların göçebe bir kültüre sahip olma olasılıklarının altını çizen Hawking, bu canlıların kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olma olasılıklarının bulunduğunu da iddia etmişti.   

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 16

"GEZEGENİMİZİN İŞGALİ İLE SONUÇLANABİLİR"   

Bu durumun son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten İngiliz fizikçi, söz konusu arayışın gezegenimizin işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunun altını çizdi. 

Işıkların kaynağı ve neden oluştuğunu açıklanamasa da kesin

İngiliz bilim insanları: Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir - 17

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.