Samanyolu’ndaki 30’dan fazla gezegende medeniyet olabilir

İngiliz bilim insanlarının Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismini verdikleri modelle yaptıkları hesaplamalara göre, Samanyolu Galaksisi uzaya radyo sinyalleri gönderme kabiliyetine sahip en az 36 türe ev sahipliği yapıyor olabilir.

İngiliz bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde 30'dan fazla zeki yaratık türünün var olabileceğini öne sürdü.



Nottingham Üniversitesinde görevli astrofizik profesörü Christopher Conselice liderliğinde yapılan araştırmanın ayrıntıları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.



Ekibin, Samanyolu Galaksisi'nde yabancı yaratık türlerinin sayısını hesap etmek için Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismini verdikleri yeni bir model geliştirdiği belirtildi.





Modelin, Dünya'daki gibi diğer gezegenlerde de zeki yaşam formunun oluşmasının neredeyse 5 milyar yıl aldığı, bu gezegenlerin Güneş gibi yüksek metal içeriğine sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu varsayımından yola çıktığı ifade edildi.





Bilim insanları, galaksinin uzaya radyo sinyalleri gönderme kabiliyetine sahip en az 36 türe ev sahipliği yapıyor olabileceğini hesap etti.



Öte yandan bu medeniyetler arasında ortalama mesafenin 17 bin ışık yılı olabileceği, bunun ortaya çıkarılmayı ve iletişimi, bugünün teknolojisiyle çok zorlaştırdığını iddia etti.



Conselice, çalışmanın, insanlık medeniyetinin "geleceği ve kaderine" ilişkin de önemli ipuçları ortaya koyduğunu söyledi.



Profesör Conselice, "Eğer zeki yaşamın yaygın olduğunu keşfedersek bu medeniyetimizin birkaç yüzyıldan daha uzun süre var olabileceğini açığa çıkarır. Bunun yerine galaksimizde hiç aktif medeniyet olmadığını keşfedersek bu bizim uzun süreli varlığımız için kötü bir işaret olur." değerlendirmesini yaptı.

Peki dünya dışı bir medeniyet insanoğlu ile temasa geçerse hayatlarımızda neler değişecek?

Bir zamanlar yaşadığı gezegeni evrenin merkezi olarak kabul eden ve elde edilen yeni bilgiler çerçevesinde bunun gerçeği yansıtmadığını zor da olsa kabul eden insanoğlu için kuşkusuz evrende yalnız olmadığını öğrenmek kendisinin özel olmadığını anlaması anlamına da gelecek.

İngiliz yazar H.G. Wells'in 1898 yılında kaleme aldığı ve Marslı bir medeniyetin gezegenimizi işgalini konu alan Dünyalar Savaşı 1938 yılında ABD'nin CBS Radyosu tarafından radyo tiyatrosu olarak yayınlanmıştı.

O tarihte bunu radyolarından dinleyen binlerce ABD'li büyük panik yaşamış, bunun bir radyo tiyatrosu olduğunun anlaşılması oldukça uzun sürmüştü.

Anında bilgiye ulaşabilmemize imkan tanıyan günümüz iletişim teknolojileri ile 1930'ları kıyaslamak hayli komik. Ancak bu panik havası ilk temasın kamuoyuna açıklanma anının çok hassas bir iş olduğunu gözler önüne seriyor.

7 MİLYAR İNSANI KİM TEMSİL EDECEK?

Tabi pek çok yönetim şekline sahip, onlarca oyun kurucuya ev sahipliği yapan gezegenimizi kimin temsil edeceği hangi aktörün 7 milyar insan adına bu adımı atacağı büyük olasılık ile o günlerin en hararetli uluslararası ilişkiler sorunu olacak.

HAWKING’E GÖRE SONUN BAŞLANGICI OLABİLİR

Ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e göre, matematiksel olarak dünya dışı varlıkların var olduğunu kabul etmek oldukça olası bir teori.

Farklı platformlarda defalarca bu varlıkların göçebe bir kültüre sahip olma olasılıklarının altını çizen Hawking, bu canlıların kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olma olasılıklarının bulunduğunu da iddia etmişti.

"GEZEGENİMİZİN İŞGALİ İLE SONUÇLANABİLİR"

Bu durumun son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten İngiliz fizikçi, söz konusu arayışın gezegenimizin işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunun altını çizdi.

Işıkların kaynağı ve neden oluştuğunu açıklanamasa da kesin