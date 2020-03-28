banner411
banner69
Karpaz'a kilit
Karpaz'a kilit
263 0
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
138 0
 
Uyarılar boşa gidiyor
Uyarılar boşa gidiyor
254 0
Pazar günü saatler ileri alınacak
Pazar günü saatler ileri alınacak
50 0
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
60 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
55 0
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
31 0
banner374

Rusya’dan koronavirüs için umut veren iddia

banner27

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, corona virüsüne çare olabilecek bir ilaç geliştirildiğini öne sürdü.

Rusya’dan koronavirüs için umut veren iddia

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına karşı umut verici bir açıklamada bulundu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA’nın virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Sputnik’in aktardığı açıklamada, “Rusya FMBA’ya ait ‘Farmzashchita’ Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında corona virüsü enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” ifadelerine yer verildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.