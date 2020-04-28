banner411
banner69
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
36 0
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
69 0
 
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
158 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
30 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
18 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
66 0
"Yabancı futbolcular ekonomik olarak zorlamaz"
129 0
banner440

Rus bilim adamlarından korkutan uyarı

banner27

Rusya’da yeni tip koronavirüs salgını izleme merkezinin sözcüsü Dr. Aleksandr Myasnikov, “Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz” açıklamasında bulundu

Rus bilim adamlarından korkutan uyarı

Rusya’da koronavirüs salgını izleme merkezinin sözcüsü Dr. Aleksandr Myasnikov, dünyanın ileri zamanda şu anda etkili olan Covid-19 salgınından daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğini belirtti.

“Hepimiz yüzde 30-35 ölüm oranlı ciddi bir salgın bekliyoruz” öngörüsünde bulunan Myasnikov, koronavirüs ile ilgili mevcut durumun dünyaya yeni salgına daha iyi hazırlanması için yardım edeceğini kaydetti.

Rus doktor ayrıca şu anda koronavirüsü kapma olasılığının en yüksek olduğu en tehlikeli yerin hastaneler olduğunu vurguladı.

“Aşağı hareket mayıs sonlarına doğru başlar”

Doktor Myasnikov geçen çarşamba verdiği demeçte daha önce Rusya’daki salgının ulaşacağı en tepe noktası ile ilgili kendi tahminini çürüttü. Ülkelerin bulaşma vakalarında ortalama 2-3 ayda en üst noktaya ulaştığını ifade eden Myasnikov, “Bizde ise vakalar benim öngördüğüm gibi değil, neredeyse 1 ay geç başladı. Şimdiki durum, mayısta platoya ulaşacağımızı, mayıs sonlarına doğru ise aşağıya dönüş başlayacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Myasnikov geçen pazartesi koronavirüs hastalığını geçirdiğini, yapılan testlerin vücudunda enfeksiyona karşı oluşan antikor varlığını gösterdiğini açıklamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.