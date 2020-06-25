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Remdesivir için kritik karar

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Corona virüsüne karşı etkili olduğu öne sürülen Remdesivir ilacı, ABD, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Avrupa İlaç Ajansı'ndan da tedavide kullanılması için onay aldı

Remdesivir için kritik karar

Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı geliştirmek için amansız mücadele sürerken, bu süreçte adı en çok duyulan Remdesivir ilacıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ilacın corona tedavisinde kullanılması için şartlı onay verdiklerini duyurdu.

Ajansın açıklamasına göre corona hastası yetişkinlerde ve 12 yaş üzerindeki solunum desteğine ihtiyaç çocuklarda ilacın kullanılması önerildi. İlacın Avrupa’daki fiyatına ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

HİNDİSTAN’DA 486 LİRAYA SATILACAK

Remdesivir daha önce ABD, Hindistan ve Güney Kore’de durumu ağır olan acil hastalarda kullanılması için, Japonya’da ise tam onay almıştı.

Hindistan merkezli Hetero Labs isimli ilaç şirketi, Remdesivir'in jenerik versiyonunu ürettiklerini ve 100 miligramlık paketin 486 TL'ye satılacağını açıklamıştı.

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