Patagonya'da 70 milyon yıllık dev fosil

Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalan Patagonya bölgesinde, 70 milyon yıl öncesine ait 10 metre uzunluğunda bir megaraptor fosili bulundu.

70 MİLYON YILLIK

Arjantin’de araştırmacılar, Santa Cruz eyaletinin güneybatısında yaklaşık 70 milyon yıllık büyük bir etobur dinozor buldular. Yapılan açıklamada fosilden alınan omurlar, kaburgalar ve göğüs ve omuz kısımlarının analiz edildiği belirtildi.

La Matanza Ulusal Üniversitesi'ne bağlı CTyS Ajansı tarafından yapılan duyuruda, “Paleontologlar, 15 gün boyunca bu büyük yırtıcıyı çıkarmak için uğraştı. Elbette, araştırmacılar,etobur dinozor grubuna (megaraptor) ait bu yeni büyük türü halka tanıtacaklar” ifadeleri kullanıldı.

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Paleontolog Mauro Aranciaga Rolando, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müthiş bir etobur dinozor olan yeni bir megaraptorun çok büyük bir örneğini bulduk, çünkü avlanmak için inanınılmaz özellellikler geliştirmişti” ifadelerini kullandı.

ANA SİLAHLARI KOLLARIYDI

Doktora öğrencisi Aranciaga Rolando, megaraptorların Tyrannosaurus rex'in aksine, çok daha hızlı koşabildiğini, dengelerini korumalarını sağlayan uzun kuyrukları ve güçlü bacaklarının olduğunu söyledi. Rolando, "Megaraptorların ana silahları kollarıydı, çünkü son derece uzun ve güçlülerdi, baş parmaklarında keskin bir kenarı olan ve 40 santimetreye ulaşan tırpan benzeri bir pençe ile bulunuyordu, bu yüzden avlarına büyük bir acı çektirdiğini düşünüyoruz” dedi.

İLK KEZ 1996'DA KEŞFEDİLDİ

Arjantinli Paleontolog Fernando E. Novas, 1996 yılında ülkenin Neuquén eyaletinde bu dinozor grubunun ilk örneğini keşfetti ve bu türe megaraptor (büyük raptor) adını verdi.

Megaraptorlar, Kretase döneminde, özellikle güney yarımkürede, yaklaşık 65 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşa kadar gelişen ve çeşitlenen büyük ve yırtıcı dinozorlardı. Ayrıca, Avustralya ve Asya'da megapartörler de bulundu.

Novas, "Benim için, Neuquén'de ilk keşif yaptığımızdan beri, megaraptorun kuzenlerinin dünyanın diğer bölgelerinde bulunması büyük bir memnuniyet. Şimdi, Patagonya'dan başka bir megaraptor ekliyoruz" dedi.

Aranciaga Rolando, "Büyüklüğünden dolayı önemine ek olarak, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki bu olası yeni türlerin, şu ana kadar bilinen megaraptor ailesinin en modern örneklerinden birini temsil ettiğini belirtti

Rolando, megaraptorların yırtıcı yetenekleri için elverişli olduğunu belirttiği özelliklerden bir diğerinin de, uzun bir boyna ve ve daha büyük kafatasına sahip olmaları olduğunu söyledi. Bu durumun onların da avlarına daha kolay ulaşmalarına yardımcı olduğunu ekledi.