Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun

Bu sonbahar çok hareketli geçecek. Yepyeni birçok oyun raflardaki yerlerini almak için tabiri caizse sıraya girmiş durumda. İşte dünyanın dört gözle beklediği ve en geç yıl sonuna kadar çıkar o müthiş oyunlar...

Madden NFL 19

Sadece Amerikan kültürüne sahip oyuncular değil, pek çok oyuncu tarafından uzun yıllardır konsollarda oynanmaya devam eden seri, yeni oyunlar kazanmaya devam ediyor. "Konsollarda oynanmaya devam eden" seri dedik, çünkü oyun 2008 yılından beri PC platformuna çıkış yapmıyordu. Serinin son oyununda, yeni bir anmasyon sistemi ile karşı karşıya olacağız. Bu yeni sistem; oyuncuların oyun zevkini iyi yönde mi yoksa kötü yönde mi etkileyecek, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Marvel's Spiderman

Spyro the Dragon ve Ratchet and Clank adlı oyunlarıyla tanınan Insomniac Games, New York şehrinin açık dünyasında geçen Marvel's Spider-Man’i oyunseverlere sundu. Insomniac Games'in klasik Marvel kahramanı Örümcek Adam, ağlarıyla sizleri son derece eğlenceli yeni bir maceraya davet ediyor.

NBA 2K19

2K Sports imzası taşıyan NBA 2K serisi, söz konusu basketbol oyunu olduğunda rakip tanımıyor diyebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse futbolda FIFA serisi neyse, basketbolda da NBA 2K serisi o.

Shadow of the Tomb Raider

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Tomb Raider bir kez daha konsol ve PC’lerimize konuk olmaya hazırlanıyor. Tomb Raider ismi ile yayınlanan oyun, Uncharted’a olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yenilenen dinamikleri ve hikaye örgüsü ile oyun severlerden tam not almayı başaran Tomb Raider, serinin devam garantisini de almıştı.

Forza Horizon 4

Arcade ve simülasyon tarzını kendi içerisinde güzel bir şekilde harmanlayan Horizon serisinin dördüncü oyunu pek çok kullanıcının merakla beklediği yapımlardan.

Assassin's Creed Odyssey

2007 yılında Altair ile başlayan Assassin’s Creed serüveni, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Origins ile adeta zirve yapmıştı. Bu sene saflardaki yerini alacak olan Assassins Creed Odyssey ise daha da devrimsel özelliklere sahip olacak.

Call of Duty Black Ops 4

Bir süredir Activision ve Treyarch'ın nasıl bir Call of Duty oyunu yaptığını merak ediyorduk. Yenilenen oyun tarzı ve serinin son oyununda tamamen multiplayer'a odaklanması, Call of Duty severler için işleri ilginç bir hale sokuyor.

Red Dead Redemption 2

8 yıllık hasret bitiyor… Çıktığı ilk günden bu yana tüm oyun camiasının sevgisini ve saygısını kazanan, yıllar geçtikçe gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında sayılmaya başlayan Red Dead Redemption’ın devam oyunu 26 Ekim’de satışa sunulacak. Uzun zamandır beklenen ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk oynanış videosu ile heyecanın doruk noktasına ulaştığını söyleyebiliriz. Temel oynanış mekaniklerinin tanıtıldığı bu tanıtım serisinin ilk videosunda sayısız yenilik görebiliyoruz.

Hitman 2

Hitman 2 oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeniden birbirinden heyecanlı sahnelere yer verecek olan oyunun yeni bölümünü gün yüzüne çıkartan bir fragman yayınlandı. IO Interactive yayınladığı teaser fragmanında Kolombiya’nın karanlık ormanlarında dolaşacağımız bölümü gözler önüne serdi.

Fallout 76

Bu kez Batı Virginia‘da geçecek olan hikayemiz, ilk kez nükleer savaştan bu kadar kısa zaman sonrasını işleyecek. Çok daha vahşi, yerleşimden uzak ve kararsız bir Fallout dünyası bizleri bekliyor.