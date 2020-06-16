Oxford Üniversitesi'nden koronavirüs ilacı için önemli açıklama

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma jenerik kullanımı olan steroid dexamethasone isimli ilaçtan az bir dozun, Covid-19 hastaları arasındaki ölüm oranını azalttığını ortaya çıkardı

Dünya çapında 8 milyondan fazla insanı hasta eden corona virüsü salgınına karşı birçok kurum ve kuruluş aşı ve ilaç geliştirmek için bir yarışa girerken Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma Covid-19 hastalarının hastanedeki ölüm oranını düşüren bir ilaç keşfetti.

Bilim insanları genel kullanımı da olan steroid ilacı dexamethasone isimli ilacın hastanede tedavi olan Covid-19 hastalarındaki ölüm oranını düşürdüğünü ortaya çıkardı. Araştırma sonucundan çıkan verileri inceleyen uzmanlar küçük bir doz verilmesi durumunda Covid-19 hastalarının ölüm oranının 3’te 1 oranında azaldığını açıkladı.

MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nde görevli profesör Martin Landray, “Solunum cihazında ya da oksijen desteği alan hastalara dexamethasone verilmesi durumunda ölüm oranı düşüyor. Üstelik çok düşük bir maliyetle” ifadesini kullandı.

Araştırmada görev alan Peter Horby, eczanelerde satılan ateş düşürücü ile ilgili, “Ölüm oranını ciddi bir ölçüde azaltan tek ilaç. Bu büyük bir keşif” dedi.