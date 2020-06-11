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Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor

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Geliştirdiği telefonları ile bir döneme damgasını vuran Nokia 3 yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor

Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan Nokia 9.3 PureView’ın 108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 1

Nokia’yı bünyesinde bulunduran HDM Global üç yeni akıllı telefonu kullanıcılarala buluşturmaya hazırlanıyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 2

Şirkete yakın kaynaklara göre, HMD Global, Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 5G ve Nokia 6.3 modellerini görücüye çıkartacak.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 3

Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan 108 megapiksel değerinde kameraya ev sahipliği yapan Nokia 9.3 PureView’ın 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacağı ifade ediliyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 4

Söz konusu modelin 120 Hz ekran ve Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 5

108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtilen telefon saniyede 30 kare 8K video kaydı da yapabilecek.

Nokia 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor - 6

5G teknolojisine sahip olan Nokia 9.3 PureView’ın fiyatına dair bir bilgi ise henüz bulunmuyor.

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