banner411
banner69
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
9 0
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
68 0
 
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
58 0
"Yabancı futbolcular kalabilir"
122 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
91 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
123 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
132 0
banner440

Nobel ödüllü biyofizikçi Levitt: Esas kriz salgın sonrası olabilir

banner27

Stanford Üniversitesi'nde çalışan Nobel ödüllü Biofizikçi Michael Levitt korona virüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu

Nobel ödüllü biyofizikçi Levitt: Esas kriz salgın sonrası olabilir

2013 Nobel Kimya ödülünün sahibi olan Levitt daha önce de Çin'deki salgının en kötü döneminin geride kaldığını ve artık durumun düzelmeye başlayacağını diğer bilim insanlarından önce söylemişti.

Los Angeles Times gazetesine konuşan Levitt "Asıl kontrol etmemiz gereken şey panik. Bizlere birşey olmayacak ve herşey yoluna girecek" diyerek felaket habercilerine paye verilmemesi gerektiğini belirtti.

"Panikten medya sorumlu"

Levitt "Rakamlar hala kulağımızda çınlıyor ancak düşüşün başladığına ilişkin net sinyaller var" ifadesini kullandı.

Sosyal mesefa önleminin işe yaradığını aktaran Levitt, yaşanan panik içinse medyayı sorumlu tutuyor.

Daha önce öngörüleri tutmuştu

Levitt daha önce de Çin'de Şubat ortasında toplamada 80 bin vakaya ve 3 bin 250 ölüme ulaşılacağını öngörmüş ve bu öngörüsü 80 bin 298 vaka ve 3 bin 245 ölüm ile neredeyse tam tamına tutmuştu.

Esas kriz salgın sonrası olabilir

Levitt'e göre bundan sonrasında dünyayı bekleyen krizi tetikleyebilecek olan şey; aşırı tepkinin sebep olduğu ekonomik kriz, meydana gelen işsizlik ve doğan umutsuzluk.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.