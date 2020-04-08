Near East Technology Corona tedbirlerine odaklandı

Near East Group bünyesinde hizmetlerini yürüten Near East Technology (NET) Covid-19 salgın tedbirlerine odaklanan bir çalışma içine girdi.

NET Genel Müdürü Renan Avni, dünya ile birlikte ülkemizde de tehdit oluşturan COVİD-19 virüsüne karşı yürütülen mücadeleye paralel harekete geçtiklerini ve önlemlerini artırdıklarını dile getirdi.

COVID-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evden çalışmanın giderek yaygınlaştığını belirten Avni, “ içinde bulunduğumuz duruma bakınca dijital işbirliği araçlarını tam potansiyelleri ile kullanmamız gerekiyor, uzaktan ve esnek çalışmayı bir istisna olarak değil, bir standart olacak şekilde kullanacağımız yeni bir verimlilik çağına doğru gidiyoruz ” dedi.

Şirketler ve kurumların mevcut sistemleri ve operasyonlarını en etkili şekilde yürütmek üzere bir takım teknolojik ve yapısal tedbirler almak durumunda kaldığını sözlerine ekleyen Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni, teknoloji sektörünün bu önlemleri en erken almaya başlayan sektörlerden biri olduğuna değindi.

Near East Technology olarak bir takım tedbirler aldıklarını ve çalışma biçimlerini yeniden yapılandırarak en verimli şekilde süreci yönetmekte ve işlerini yürütmekte olduklarını söyleyen Avni, “müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarına bağlı olarak iş sürekliliklerini yerine getirmek üzere yazılım, donanım, ağ sistemleri, veri güvenliği, dijital pazarlama ve grafik tasarım hizmetlerimizi kesintisiz olarak ev-ofis ortamlarından yerine getiriyoruz ” dedi.

Öncelikle Bankacılık, Finans, Sigorta ve diğer sektörlerde online hizmetlerin önem kazandığı bu dönemde siber saldırıları kontrol altında tutan yüksek korumalı bilgi sistemleri ile müşterilerin teknoloji alt yapılarını ve işletim sistemlerini kesintisiz ve güvenli kullanmaları için 7/24 aralıksız destek vermekte olduklarını belirten.Avni, müşterilerine sundukları iş süreçleri ve doküman yönetimi uygulamaları sayesinde işlerin dijitalize edilmesiyle , ev ortamından dahi bu süreçleri yönetmek ve iş sürekliliğini sağlamak mümkündür diyerek, talep eden kuruluşların teknolojik sistem alt yapılarının, tüm güvenlik önlemleri alınarak, personellerin ev-ofis ortamında sorunsuz çalışmalarına olanak verecek biçimde kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Renan Avni “Bu sayede personel ve yönetim toplantıları internet üzerinden yapılarak iş takibi sağlanmakta, raporlar elektronik ortamda alınmakta, mevcut iş ve projelerin aksamaması ve müşterilerimizin mağdur olmaması için en temel hizmetlerin mevcut şartlar altında sürdürülmesi sağlanmaktadır” dedi.

Doğası gereği fiziksel olarak verilmesi zorunlu hizmetler için ekiplerini göreve hazır duruma getirdiklerini belirten Avni, hizmet noktasında olması gereken kişiler için de sağlık önlemleri alınarak güvenli biçimde çalışabilmelerini sağladıklarını dile getirdi. Özellikle bu dönemde kısıtlı olarak yürütülmek zorunda olan şube bankacılığı ortamında alternatif dağıtım kanalları açısından önem arz eden, müşterilere ait ATM’lerin sürekliliğinin sağlanması için bakım onarım ve destek hizmetlerini devam ettirerek , banka müşterilerinin hizmet ihtiyaçlarını sorunsuz karşılamalarını sağladıklarının altını çizdi.

Near East Technology’nin donanım tedarik birimi olan Cyprus Computer Global sayesinde müşterilerinin her türlü teknolojik ekipman ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekleyen Avni, bu alanda da iş sürekliliğinin ev-ofis olarak devam ettiğini ve tedarik sürecini online olarak www.cypruscomputerglobal.com internet sitesinden, uzaktan çalışma ile yönettiklerini belirtti. Cyprus Computer Global’in başta Lenovo, Asus, Dell, Epson, Cisco, Netgear, Check Point, Kaspersky, Hikvision, TP-Link, Digitus gibi birçok markaya ait teknolojik ürünlerin ada distribütörlüğünü yaptığını hatırlatan Avni, kurumların mevcut sistemleri için dijital dönüşümü hızlandırmasının zorunlu hale geldiği bir dönemde olduğumuzu, bu yeni çalışma yöntemlerini en iyi şekilde etkinleştirebilmek, riskleri yönetebilmek ve maliyetleri optimize edip, iş sürekliliğini ve hizmet kalitesini korumak gerektiğini vurguladı.

Near East Technology Gnl. Md. Renan Avni, en son teknolojileri kullandıklarını, bu sürece hızlı bir şekilde adapte olmayı sağlayacak hizmetleri ve çalışmalarıyla Near East Technology olarak tüm müşterilerinin yanında yer aldıklarını kaydederek sözlerini tamamladı.