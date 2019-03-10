Ne olduğu bilinmiyor ama fiyatı yarım milyon dolar

Tesadüfen bulduğunda serseme döndü.

Bir yıl önce keşfettiği tuhaf sarı yuvarlak, bugün dünya gündeminde.

Satmak için yarım milyon dolar istiyor.

Tayland'ın güneyindeki Koh Samui adasında barmenlik yapan Boonyos Tala-upara, gizemli kütleye sahilde yürürken rastladı.

Takvimler Haziran 2018'i gösteriyordu.

Eve taşıyıp arka bahçeye attı.

Ve bir süre sonra unuttu.

Ancak geçen ay ziyaretine gelen bir arkadaşı, elinde tuttuğu sarı yuvarlağın hayli değerli olabileceğini söyledi.

Arkadaşına göre, söz konusu madde parfüm yapımında çok rağbet görebilirdi.

Barmen Boonyos, şimdi yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki maddeye 500 bin dolara satabilmeyi umuyor:

"Yuvarlak, büyük ve eritilmiş mum gibi.

Ancak dokununca yumuşak olduğunu görüyoruz, muma benzemiyor.

Yakmayı denedim, sıvılaştı.

Sonra ise yeniden katı hale döndü.

Böyle bir şeyi hayatımda daha önce hiç görmedim.

Kazanan piyango bileti bana isabet etmiş olabilir."

Boonyos'un maddeyi gösterdiği arkadaşları ve ailesi, gizemli yuvarlağın değerli balina kusmuğu olduğunu tahmin ediyor. Avusturya'da yaşayan kız kardeşi, sahillerde çok nadir bulunan bir şeyi elinde tuttuğunu söylemiş.

Reuters'a konuşan Kasetsart Üniversitesi'nden akademisyen Thon Thamrongnawasawat da, sarı yuvarlağın balina kusmuğu olabileceğini söylüyor.

Barmen Boonyos'un yarım milyon dolar hayalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise, şimdilik belirsiz.