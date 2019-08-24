NASA’ya Göre 2020’de Dünyaya Çarpacak Olan Devasa Asteroit

8 ay sonra Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit gezegenimize ciddi zararlar verebilir.

Bilimcileri biraz daha ayrı tutmakla beraber biz diğer insanlar Dünya’yla olan ilişkimizde imge, hayal ve mecazları çok sık kullanırız. Ne zaman ki bir doğa olayı, Dünya’nın yanından yamacından geçebilecek cisimler gündem olur, o zaman tekrar hatırlarız ki evren diye bir şey var. Ve bizim mecazlarla dolu Dünya anlatımlarımızın çok ötesinde! Şimdi böylesi bir haberle, 2020 Nisan’ında Dünya’ya çarpabilecek olan bir asteroit ile karşınızdayız. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) yakından takip ettiği ve duyurduğu bu haberi detaylıca inceleyelim.

1998 OR2 adını taşıyan ve tahminlere göre 29 Nisan 2020’de Dünya’nın yakınından geçecek olan asteroid bilimcilerin yanı sıra hepimizin merak konusu

NASA’nın birimlerinden Dünya’ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi bu asteroidin çapının yaklaşık 4 km olduğunu söyledi

Nisan 2020’de Dünya’nın 6.3 milyon km yakınından geçeceği öngörülen asteroit Dünya’ya bu mesafeyle yaklaşırsa o kadar da tehlikeli olmayabilir

Ancak bilim kendini yanlışlayarak ilerlediğinden bu öngörü de değişebilir ve asteroidin yörüngesinin değişmesi, Dünya’ya çarpması da mümkün olabilir

Yarkovsky etkisi olarak bilinen ve Polonya asıllı Ivan Yarkovsky’nin tespit ettiği bir bilimsel bilgiye göre bir radyasyon asteroitte sıcaklık değişimine sebep olursa onun yönünü de değiştirebilir

Bir diğer bilimsel bilgi de yerçekimsel anahtar deliği olarak bilinir ve bir gezegenin yerçekiminin, yakından geçen bir cismi etkileyebileceği, yörüngesini değiştirerek kendisine çekebileceği anlamına gelir

29 Nisan 2020’de Türkiye saatiyle sabah 08.00’de Dünya’ya en yakın konumuna gelecek olan asteroit hakkında NASA Yönetim Direktörü Jim Bridenstine, “İnsanların bunun bir Hollwood filmi olmadığını anladığından eminiz. Bu bir film değil.” açıklamasında bulunmuştu

NASA’nın internetten yayımladığı canlı simülasyonda da göktaşının anlık konumunu inceleyebilirsiniz