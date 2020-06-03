NASA’dan göktaşı açıklaması

NASA potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya’ya yaklaştığını duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) potansiyel olarak tehlikeli görülen bir göktaşının gezegenimize yakın bir konumdan geçeceğini duyurdu.

NASA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre 2002 NN4 adı verilen göktaşının çapı 250 ila 570 metre arasında. Göktaşının 6 Haziran’da TSİ 06.20’de Dünya ile en yakın konuma geleceği bildirildi.

11 kilometre hızla ilerleyen göktaşının Dünya’ya çarpabileceği öngörülmüyor. 2002 yılında keşfedilen göktaşının yörüngesi gezegenimiz ile kesiştiği için potansiyel tehlike olarak sınıflandırılıyor.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.